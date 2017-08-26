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    Son dakika... Bakanlık açıkladı! Sokakta kurban kesene ceza

    ANKARA
    26 Ağustos 2017 - 18:15Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 18:31

    ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin gösterdiği yerler dışında park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetleri yapanlara 203 lira idari para cezası verileceğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbir alındı. Bu kapsamda ekipler, Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Bakanlık, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını, kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenlerin “Alo 181” hattına telefona ihbar edilmesini istedi. Kurban satışı ve kesimi, ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üstyapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak, kurban atık ve artıkları belediyeler tarafından toplanacak. Belediyelerin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmak ve kurban kesmek ise yasak olacak. Çevre kanununa göre park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara 203 lira idari ceza uygulanacak. Konutlarda atıkları toprağa veren her konut ve bağımsız bölüm için bin 267 lira, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren işletmelere de 50 bin 975 lira idari ceza kesilecek.

    Etiketler: Kurban Bayramı , kesim , Bayram , CEZA , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , son dakika , haber
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