Bakanlık açıkladı: Hepsi cinsel içerikli! Ölüme yol açıyor

Sağlık Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ürünlerle mücadelesini sürdürüyor. AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, TİTCK tarafından yapılan denetimlerde, 73 çeşit sahte-kaçak ürün (ruhsatsız ilaç) tespit edildi. Ürünlerin ilaç gibi lanse edilerek piyasaya sürüldüğü saptandı.

Söz konusu ürünler, rutin denetimler, tüketici şikayetleri ve gelen ihbarlar sonucu belirlendi. Denetimlerde, bazı ürünlerin, ambalajının üzerinde beyan edilenin aksine ilaç etken maddesi içermediği, tüketici şikayetlerinde de dile getirildiği şekilde tedavi edici özellik taşımadığı saptandı.



Ölüme bile yol açıyor



Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, Sağlık Bakanlığı onaylı tesislerde üretilip yine bakanlıkça verilen ruhsat sonrası piyasaya sürülürken kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan bu tarz ürünlerin izin ve ruhsatı bulunmuyor. Bu ürünlere bilinçsizce ve yüksek oranlarda konulan ilaç etken maddeleri, kullananlarda sonu ölüme varan yan etkilere sebep olabiliyor. Bu ürünlerin üretim yeri, koşulları, saklama ve dağıtım şartları da bilinmiyor. TİTCK, sahte-kaçak ürünler ile mücadele kapsamında, 2017 yılında bunların satış veya tanıtımını yapan 724 internet sitesini kapattı. İlgililer hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Kapatılan internet sitelerinden cinsel gücü artırıcı ilaçların yanı sıra zayıflama ve düşük hapları da satılıyordu. Denetimlerde tespit edilen sahte ilaçları satan işletmelere para cezası uygulanıyor. Sahte ürünler ise toplatılıp imha ediliyor.



Bu ürünlere dikkat



TİTCK tarafından yapılan denetimlerde, ilaç gibi lanse edilerek piyasaya sürüldüğü belirlenen 73 sahte-kaçak ürün şunlar:



"Black ant king tablet, C/Finegra tablet, Cobra 120 kırmızı tablet, Cobra 120 mavi tablet, Cobra 130 kırmızı tablet, Cobra 130 tablet, Çin topu, El Tornado tablet, Energcy tablet, Evvele hilti, Ferrari 130 tablet, Five stars tablet, Germany tablet, Ginex 72, Ginseng for, Good man tablet, HJL mavi tablet, HJL siyah tablet, HJL tablet, Jaguar 120 kırmızı tablet, JB Hongkong brand tablet, K.L.G. Sarı, K.L.G. yeşil, Kamagra oral jelly, Kangaroo essence tablet, King wolf tablet, Lacoste 120 tablet, Longjituan top, Male best tablet, Man king, Man king MME tablet, Maxman II tablet, Maxman III tablet, Maxman IV tablet, Maxman tablet, Maxmanmale sexual tablet, MTM tablet, Pink Panter tablet, Plant V. Tablet, Porsche mavi tablet, Power man tablet, Rising power kırmızı tablet, Runaway 200 mg tablet, Scorpion tablet, Sharkessence tablet, Signature 120 mavi tablet, Sperm generated tablet, Stamina-Rx tablet, Steed power, Stree overlord tablet, Super man tablet, Tibet king eagle tablet, Tiger 120 tablet, Tiger king tablet, Top man tablet, Traditional Chineese medicine tablet, Traditional tablet, USA endurance tablet, Vaga 100 tablet, Vega 100 tablet, Vega asia 100 tablet, Vegah extra jaguar tablet, Vegah extra tablet, Vegaxes Jaguar tablet, Vegaxes tablet, Vegora tablet, Vegro kırmızı tablet, Viaga 100 tablet, Vigour tablet, Vigourdol tablet, Vigrx tablet, Wegra 100 tablet, 1200 yeşil tablet."

