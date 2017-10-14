Bakanlar Türkçe için neden toplandı

EĞİTİM Bakanları Konferansı Başkanı ve Baden Württemberg Eyalet Eğitim Bakanı CDU’lu Susanne Eisenmann konuyu derinlemesine ele aldıklarına işaret ederek, “Eyaletler bu konuya eleştirel bir şekilde bakmayı sürdürecek” dedi. Eisenmann, Türkçe dersleri konusunda atılacak yeni adımlar konusunda federal düzeyde görüşmeler yapılmasının da mümkün olduğunu ifade etti.

Almanya Kürt Toplumu Genel Sekreteri Cahit Başar’ın ‘Türkçe dersi öğretmenleri arasında casusluk yapanların olabileceği’ iddialarına da değinen Eisenmann, bu tür sorun oluşturabilecek durumlarda, ilgili müfettişlerin inceleme yaptıklarını belirterek, şimdiye kadar casusluk şüphesi ile karşılaşmadıklarını belirtti.

RABE: KUŞKU VE SUÇLAMALAR HAKLI ÇIKMADI

Hamburg Eyaleti Eğitim Bakanı SPD’li Ties Rabe, “dikkatle incelendiğinde konsolosluk derslerine yönelik kuşku ve suçlamaların şimdiye kadar haklı olmadığını gördük” diye konuştu. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Rabe, bu derslerde uygun olmayan bir doktrinin veya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ideolojisine benzer düşüncelerin aktarıldığına dair endişelerin de yersiz olduğunu ifade etti. Rabe, konsolosluk derslerini inceledikleri zaman, insanların memleketlerine dair bilgi almak istedikleri yönünde ciddiye alınması gereken bir istekle karşılaştıklarını söyledi. Rabe, ancak bu derslerdeki pedagojik yöntemlerin yeterince çağdaş olmadığını savundu. Türkçe derslerinin devlet okullarında verilmesini öneren Rabe, okullarında zorunlu olarak ya da ikinci veya üçüncü yabancı dil olarak Türkçe derslerinin okutulmasının daha olumlu olacağını dile getirdi.

SPAENLE: DERSLER SUİSTİMAL EDİLMEMELİ

Bavyera Eyaleti Eğitim Bakanı CSU’lu Ludwig Spaenle, bu derslerin ulusal veya siyasi amaçlarla suistimal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

BREMEN İNCELEMEYE ALDI

Bremen Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, eyalette Türkçe dersleri yoğun bir şekilde incelemeye alındı. Bremen, Türk hükümetinin derslerin içeriğini sorun yaratabilecek bir şekilde etkilemesi durumunda, olası bir müdahaleye işaret ediyor.

SAARLAND BAŞKA SEÇENEKLER ÜZERİNE DURUYOR

Saarland Eyaleti’nde konsolosluk dersleri yerine eyalet eğitim bakanlığı tarafından sunulacak başka seçenekler üzerinde çalışılıyor. Ana dil derslerine ilişkin yeni bir yönetmeliğin hazırlanmasının planlandığı belirtildi.

HESSEN: TÜRKÇEYİ TÖHMET ALTINDA BIRAKMAYIN

Hessen Eyaleti Eğitim Bakanı CDU’lu Alexander Lorz, göçmen kökenli çocuklara devlet okullarında daha fazla imkân sunulması gerektiğine işaret etti. Hessen Eğitim Bakanlığı sözcüsü ise Türk konsoloslukları tarafından verilen derslerin genel bir töhmet altında bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

1970’Lİ YILLARDAN BERİ VERİLİYOR

Almanya’da 1970’li yıllardan ilk ve orta dereceli okullarda, normal ders saatinin bitiminden sonra verilen Türkçe ve Türk kültürü dersleri, Türk hükümeti tarafından Almanya’ya gönderilen öğretmenler tarafından veriliyor. Bu derslerin ilk başladığı yıllarda, Türkiye’ye geri döneceği düşünülen Türklerin çocuklarının Türkçe öğrenmesi hedefleniyordu.

Okulların bağlı bulunduğu Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen bu dersler, “Konsolosluk Dersi” olarak adlandırılıyor.

Eğitim Bakanları Konferansı’ndan verilen bilgilere göre Türkçe ve Türk kültürü dersleri Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Saarland ve Schleswig-Holstein olmak üzere sekiz eyalette veriliyor. Rheinland-Pfalz ve Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde ise Türkçe dersi verilmiyor. Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde devlete bağlı okulların müfredatında Türkçe dersi bulunması nedeniyle, Türk konsoloslukları tarafından ayrıca Türkçe dersi düzenlenmesine pek gerek kalmıyor.