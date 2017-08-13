Bakanlar Kurulu’nun gündemi tatil

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi ise Erdoğan’ın “Hükümet, 10 günü programına aldı, çalışıyor. Durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur” dediği Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tatilin uzatılmasının turizme ve ekonomiye etkileriyle ilgili yapılan çalışmayı toplantıda açıklayacak.

Toplantıda ayrıca terörle mücadele operasyonlarındaki son durum, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, önümüzdeki dönemde ekonomiyle ilgili atılacak adımlar da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, bugün de AK Parti’nin Sincan Harikalar Diyarı’nda yapılacak 16’ncı kuruluş yıldönümü kutlamasına katılacak. Yaklaşık 6 bin kişinin katılması beklenen kutlamalarda, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanı sıra “parti ile yollarını ayıranlar” dışında eski-yeni tüm isimler davet edildi.