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Bakanlar Kurulu’nun gündemi tatil

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
13 Ağustos 2017 - 21:17Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 21:17

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yarın Beştepe’de yapacak. Toplantıda Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması ve 180 günlük yol haritası ana gündem maddeleri olacak. Kabineye giren altı yeni isimle görev yeri değişen beş bakan, toplantıda hazırlıkları son aşmaya gelen 180 günlük eylem planıyla ilgili kabineye bilgilendirme yapacak. Erdoğan’ın onayının ardından eylem planının Kurban Bayramı sonrasında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi ise Erdoğan’ın “Hükümet, 10 günü programına aldı, çalışıyor. Durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur” dediği Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tatilin uzatılmasının turizme ve ekonomiye etkileriyle ilgili yapılan çalışmayı toplantıda açıklayacak.

Toplantıda ayrıca terörle mücadele operasyonlarındaki son durum, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, önümüzdeki dönemde ekonomiyle ilgili atılacak adımlar da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, bugün de AK Parti’nin Sincan Harikalar Diyarı’nda yapılacak 16’ncı kuruluş yıldönümü kutlamasına katılacak. Yaklaşık 6 bin kişinin katılması beklenen kutlamalarda, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanı sıra “parti ile yollarını ayıranlar” dışında eski-yeni tüm isimler davet edildi.

Etiketler: Bakanlar Kurulu , Bayram tatili , gazetehaberleri
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