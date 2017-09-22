Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama: 'Türkiye olarak son çağrımız; Referandumu iptal edin'

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları;

IKBY'nin aldığı referandum kararı önce MGK'da sonra Bakanlar Kurulu'nda tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Bu referandum gayrimeşru bir referandumdur. Türkiye tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu referandum Türkiye için doğrudan bir tehdittir. Bölgede huzursuzluk ve istikrarsızlığı daha da arttıracak bir karardır.

Referanduma Irak, İran ve Uluslararası toplum, İsrail hariç, karşı. Bölgede yaşayan Kürtlerin önemli bir kısmının da bu referanduma karşı olduğunu biliyoruz.

Musul ve Kerkük üzerindeki tartışmalar henüz bir neticeye varılamamıştır. Tartışmalı bölgelerinde bu referanduma dahil edilmesi doğru değildir. Türkiye olarak biz son bir çağrıda bulunuyoruz. Bu referandum kararını iptal edin. Henüz vakit geçmiş değil. Bu süre içinde referandumu iptal edin. Biz Türkiye olarak referandumun ertelenmesine de karşıyız, biz erteleme değil net bir şekilde iptal edilmesini istiyoruz. Doğru olan karar erteleme değil iptal edilmesidir.

Bütün opsiyonlar masaya konuldu. İptal edilmesi halinde neler, iptal edilmemesi halinde neler yapılacak, bunların hepsi değerlendirilmiştir.

MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısının erkene alınması, TBMM'nin olağanüstü toplanma kararı alması Türkiye'nin bu konuda ne kadar kararlı olduğunun göstergesidir.

SORU-CEVAP

Barzani'nin 'artık çok geç' açıklaması oldu. Referandum iptal edilmezse hangi adımlar atılacak?

Bütün opsiyonlar masaya yatırıldı. Umarız referandum iptal edilir ve bu adımları atmak zorunda kalmayız. Şu noktada bu seçenekleri açıklamayı doğru görmüyoruz. Gerekli kararlar alındı, ihtiyaç halinde uygulanabileceğini şimdilik söyleyebiliriz.

MGK Bildirisinde yer alan 'uluslararası anlaşmalarda yer alan hak' ifadesi Kerkük ve Musul'a bir askeri müdahale olabileceğini gösteriyor mu?

Lozan, Ankara ve Irak Devleti ile yapılan anlaşmalarda yer alan maddelerde Türkiye'nin hakları net bir şekilde belirtilmiştir. MGK bildirisinde bu hakların uluslararası kamuoyuna hatırlatılması kararı verilmiştir.

Kadir Topbaş'ın istifa gerekçesi ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Yerine düşünülen biri var mı?

İstifa kararı bireysel bir karardır. Sayın Topbaş'a İstanbul'a ve partimize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığından istifa etti, AK Parti'den istifa etmedi. Bakanlar Kurulu'nda bu konu hakkında değerlendirme yapılmadı. Parti ile bir değerlendirme yapılmıştır. Belediye Kanunu'nda yer alan maddeye göre Belediye Meclisi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçecekler. Şimdiden hayırlı olsun.

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