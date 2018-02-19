Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yaklaşık 5 saat süren Bakanlar Kurulu’nun ardından açıklamalarda bulunan Bozdağ, özetle şunları söyledi:

GERİ DÖNÜŞ SÖZ KONUSU DEĞİL

“(Suriye rejiminin Afrin’e gireceği iddiası) Zeytin Dalı Harekatı başladığı gün nasıl bir hedefle başladıysa aynı hedef doğrultusunda planlı ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye’nin bu konuda kararlılığı, pozisyonu nettir, yaptıkları, yapacakları nettir. Bölge terör örgütlerinden ve teröristlerden arındırılıncaya, bölgede huzur, barış, istikrar yeniden tesis edilinceye, sınır güvenliğimiz, sınır boylarında yaşayan vatandaşlarımız ve ülkemiz tehdit altından kurtarılıncaya kadar bu harekat devam edecektir. Türkiye bu noktada kararlıdır. Burada bir geri dönüş söz konusu değildir, olmayacaktır. Bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele kararlı bir şekilde devam edecektir. PYD-YPG’nin Suriye yönetimiyle görüştüğü, anlaştığına dair haberler medyada yer aldı. Bu haberler doğru mu değil mi yakından takibini yapıyoruz. Hem istihbarat örgütümüz hem güvenlik birimlerimiz hem hükümetimiz bütün yönleriyle konuyu yakından takip ediyoruz. Her ne kadar bugün Suriye resmi haber ajansı Sana Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin’e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır ki gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur. Güvenlik kaynaklarımızın bize verdiği bilgiye göre Suriye yönetiminin bölgeye herhangi bir güvenlik gücü göndermesi şu an için söz konusu değildir.

ÇOK CİDDİ SONUÇLARI OLUR

PYD-YPG terör örgütleri Türkiye’nin de Suriye’nin de ortak düşmanıdır. Bu terör örgütleri Suriye devletini bölmek, topraklarını bölmek ve siyasi birliğini bozmak, o topraklar üzerinde Suriye devletinin egemenliğini yok etmek için kurulmuş ve mücadele eden terör örgütleridir. Aynı şekilde Türkiye devletinin toprak bütünlüğüne, sınır güvenliğine, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetine karşı da tehdit oluşturmaktadır. Bu terör örgütleri hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin ortak düşmanıdır. Rejimin, PYD-YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin’e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar. Bir defa kendi toprak bütünlüğü için tehdit oluşturan, ülkesini bölmek isteyen YPG-PYD terör örgütlerini korumak için rejimin Afrin’e asker göndermesini makul görmek mümkün gözükmemektedir. Böyle bir adım bölgede başka olumsuzluklara yol açacağı gibi Suriye devletinin bölünmesine yeşil ışık yakmak anlamına gelir ki Suriye yönetimi de kendi ülkelerini bölecek bir adım atmayacaklarını düşünüyoruz. Ancak herhangi bir şekilde böyle olumsuz bir adım olursa elbette ki bu adımın çok ciddi sonuçları olur. Hem Türkiye hem Suriye hem bölge için olur.”

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