Bakan'ın teklifine Haluk Levent'ten yanıt geldi

Haluk Levent, Twitter hesabından, Eroğlu'nun açıklamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Siz sözlerini yazın ben bestesini yaparım Sayın Bakanım. Siz yeter ki rantçılara izin vermeyin. Yeter ki bu yıl yanan yerlere fidan dikelim." ifadesini kullandı.
Haluk Levent, Şeytan Sofrası'ndaki yangına ilişkin, "Tüm takipçilerim! AHBAP olarak karar alıyoruz. Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız?" mesajını paylaşmıştı.
Levent'in bu mesajına karşılık, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Twitter hesabından, "Sayın Haluk Levent, Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı. Kasımda fidanlar toprakla buluşturulacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz." yanıtı verilmiş, Levent de bulun üzerine, "Orman ve Su İşleri bu tweeti attı. Tamam biz de kasım ayında fidanlar dikilirken orada olacağız ve ondan sonra diğer yakılan ormanlarda..." paylaşımında bulunmuştu.
Bakan Eroğlu da "Ayvalık'taki yangında zarar gören 'Şeytan Sofrası'na ekim veya kasım ayında ilk fidanları dikeceğiz. İsmini de 'Cennet Sofrası' yapacağız.", "Ayvalık'taki orman yangınında zarar gören sahanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullanmıştı.
Eroğlu, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada da Haluk Levent'in seslendirmesi halinde orman yangınlarına yönelik türkü sözü yazabileceğini belirtmişti.
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