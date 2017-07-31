Bakan'ın eleştirisine Twitter'dan yanıt verdi: Fırçayı yiyen ben oluyorum

Bakan Eroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yazdıklarının basın tarafından abartılarak, "felaket" haberi gibi verildiğini öne sürdü. Prof. Dr. Kadıoğlu, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Bakan Bey haklı. Abartmayın... Ben 'sıcaktan kacmak lazım' filan dedim. Basın da 'felaket' dedi, kopürttü durdu. Biri de 'ne oluyor' demeliydi. Anlaşılan gazeteci takipçiler oldugu sürece burada duygu, isteklerimizi paylaşıp, istediğimiz gibi sohbet edemeyeceğiz. Sanki demeç verdik! Ben de Twitter'a bir şey yazmaya korkuyorum. Sanki basına demeç vermişim gibi alınıp, allanıp pullanıyor. Sonra da fırçayı yiyen ben oluyorum! Bakan Bey, basının, benim mesajı abarttığını ve felaket tellallığı yaptığını çok iyi biliyor. Söylediklerinden ben alınmadım, ayrıca haklı da. Ben basına bu konuda herhangi bir demeç vermedim. Bakan Beye bunu söylerim bir ara..."





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