Bakan'dan yerli otomobil çağrısı!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hocalarımızın bilhassa hibrid dediğimiz elektrik ve aynı zamanda akaryakıt ile çalışan otomobiller geliştirmelerinde fayda var diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) akademik yıl açılış törenine katıldı. AKÜ tanıtım filmi gösterimi ile başlayan törende, Bakan Eroğlu programın açılış konuşmasını yaparak ilk dersi verdi. Konuşmasında gençlere seslenen Bakan Eroğlu, onlara büyük önem verdiklerini ifade etti.

Bakan Eroğlu, programın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak gündemde ki yerini koruyan yerli otomobil üretimi konusunda açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin "Efendim yerli otomobil üretim konusunda üniversitelere, öğretim görevlilerine çağrınız ne olacaktır?" sorusunu ise Bakan Eroğlu şöyle yanıtladı:

"Bizim en ileri teknolojiyi yakalamamız lazım, Türkiye'nin bu potansiyeli var. otomotiv alanında her türlü teknolojiyi yakalayacak, sanayi kuracak gücümüz var. Bunu da yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısı ile hocalarımızın bilhassa hibrit dediğimiz elektrik ve aynı zamanda akaryakıt ile çalışan otomobiller geliştirmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Hibrit yani elektrik zaman içerisinde yani akaryakıtta, petrolde biz dışa bağımlıyız. Dışa bağımlılığı azaltmak için buna gayret etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum"