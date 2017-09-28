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Hürriyet >Ekonomi>Bakan Albayrak'tan yaz saati için flaş açıklama

Bakan Albayrak'tan yaz saati için flaş açıklama

Erhan TEKTEN (DHA)
28.09.2017 - 12:47 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 14:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasını Danıştay'ın durdurma kararına ilişkin, "Esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili düzenlemeyi yapıp devam edecek aynı. Bu süreç devam edecek" dedi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Ödül Töreni'ne katıldı. Albayrak burada yaptığı konuşmada dün yaz saati uygulamasını Danıştay'ın durdurma kararına ilişkin, " Esas yönüyle ilgili olarak hiçbir etkisi yok. Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresi ile ilgili bir husus. Teknik bir konu arkadaşlar.Usulle ilgili düzenlemeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip, devam edecek" dedi. 

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'AYNI İSTİKAMETTE DEVAM EDECEĞİZ'

Berat Albayrak konuyla ilgili şöyle konuştu; "Yaz saati uygulaması ile ilgili Danıştay'ın dünkü kararının açıkcası esas yönüyle ilgili olarak hiçbir etkisi yok. Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresi ile ilgili bir husus.Teknik bir konu arkadaşlar. Usulle ilgili düzenlemeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip, devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada da bir problem yok. Çünkü hakikaten verimlilik dedik. Çünkü bu verimlilik hususunda yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı.Ne yaptı? Rakamsal olarak; raporlar yeni geldi.Dedik bunun ekonomik rakamsal analizi nedir diye? Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştk ama, dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitlerinden bir tanesi olan; teknik olarak kimine göre en iyisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile de bir çalışma yaptırarak baktığımızda, büyüme ısınma tüketimi saat ayarlaması noktasında yaklaşık geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık, bir tasaruffa da etki etmesi itibariyle çok ciddi pozitif bir etki ortaya koymuştu. Bu süreç devam edecek."

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BOZDAĞ'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ da konuyla ilgili şöyle konuştu: "Danıştay'ın verdiği karar önemli. Yürütmeyi durdurma kararını verdiği için yürütme durmuş olacak. Hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız. Bu noktada da önümüzdeki günlerde gerekli adım atılacaktır. Büyük bir ihtimalle KHK'ya bu konuda bir düzenleme koymak suretiyle süreç dolmadan önce gerekli yasal değişiklik yapılacaktır. Yaz saati uygulaması herhangi bir değişiklik olmadan uygulanmaya devam edecektir."  

Bakan Albayraktan yaz saati için flaş açıklama

Etiketler: Bakan Berat Albayrak , yaz saati , karar
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