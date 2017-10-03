Bakan'dan son dakika Kuzey Irak açıklaması: Henüz iş işten geçmiş değil

Anadolu Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sınır kapılarının Irak tarafındaki kontrolünün Bağdat yönetiminde olması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu: Türkiye-Irak sınırındaki Ovacık kapısının açılmasının teknik olarak mümkün olduğunu belirterek, "Ama sınırın öbür tarafındaki koridoru kim oluşturacak, güvenliği kim sağlayacak. Tabi ki Irak yönetiminin yapması gerek" dedi.

"YPG, AFRİN'DEN TEMİZLENMELİ"

YPG'nin Afrin'den mutlaka temizlenmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "(Suriye'de) Bir terör kantonunun oluşmasına müsaade etmeyiz. Sınırımızın hemen diğer tarafında bir terör koridoru bizim için risktir" dedi.

"İRAN DIŞLANMASI VAHİM BİR HATA"

Çavuşoğlu, "İran'ın dışlanması ve köşeye sıkıştırılması veya bir ülke istiyor diye İran'ın tamamen ortadan kaldırılması çok ciddi, vahim bir hatadır" diye konuştu.