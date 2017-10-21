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    Bakan çok kızdı: Sizi bir yere yazdık

    Mesut IŞIK-Büşra KAYA (DHA)
    21.10.2017 - 09:20 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde yapımı devam eden kavşakta incelemelerde bulundu. Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine, "Yakışmadı size, yakışmadı" diyerek tepki gösterdi.

    Başbakan Yardımcısı Fikri lşık bugün öğleden sonra Gebze’de incelemelerde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve beraberindekilerle birlikte yapımı bir yıldırÿdevam eden Gebze Anibal Kavşağı’na gelerek incelemelerde bulunan Fikri Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine tepki gösterdi. lşık, "Size hiç yakışmadı. Sizin gibi bir firma 6 aylık işi yapamadı. Sizi bir yere yazdık. Bana anlatmayın, ne anlatıyorsun. Firma isteseydi burayı 6 ayda tamamen bitirirdi. Burası 24 saat çalışılacak yerdi. Yakışmadı size, yakışmadı. Patronlarına söyle" dedi.

    Fikri lşık yaptığı açıklamada, "İnşallah Gebze Anibal Kavşağı’nda 29 Ekim tarihinden itibaren alttan geçiş verilmiş olacak. Hava şartlarında anormal bir değişiklik olmazsa kasım sonuna kadar da kavşak tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.

    Etiketler: Yol
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