Bakandan özel hastanelere ‘acil’ uyarı

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, acil servislerde başlatılan yeni dönemle ilgili özel hastaneleri uyardı ve “Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır. Dolayısıyla özelin kapasitesinin harekete geçirilmesi bizim acillerde uyguladığımız bu yeni yöntem ve aynı zamanda birinci basamak aile hekimlerimizin de daha efektif, etkili hizmet vermeleriyle acillerdeki, hastanelerdeki yığılma ortadan kalkacak. Bunu da hep birlikte izleyeceğiz. Hiçbiri kendisini bu hizmetin dışında göremez” dedi.
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