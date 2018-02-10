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Bakandan özel hastanelere ‘acil’ uyarı

Mehmet ÇINAR/DHA
10.02.2018 - 20:03 | Son Güncelleme:

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, acil servislerde başlatılan yeni dönemle ilgili özel hastaneleri uyardı ve “Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır. Dolayısıyla özelin kapasitesinin harekete geçirilmesi bizim acillerde uyguladığımız bu yeni yöntem ve aynı zamanda birinci basamak aile hekimlerimizin de daha efektif, etkili hizmet vermeleriyle acillerdeki, hastanelerdeki yığılma ortadan kalkacak. Bunu da hep birlikte izleyeceğiz. Hiçbiri kendisini bu hizmetin dışında göremez” dedi.

Antalya'da konuşan Bakan Demircan, 2002'den itibaren Türkiye'nin sağlıkta güzel işler yaptığını, birinci dönemin başarılı sonuçlandığını, ikinci dönem programının hayata geçirildiğini kaydetti.

Etiketler: Ahmet Demircan , hastane , gazetehaberleri
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