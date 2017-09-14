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    Bakan'dan okul saatleri için son dakika açıklaması

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 17:01 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 17:34

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatleri için valiliklere yetki verildiğini, duruma göre karar vereceklerini söyledi.

    Ayrıntılar geliyor

    Son dakika: Saatler geri alınacak mı.. İlk işaret MEBden geldi...Son dakika: Saatler geri alınacak mı?.. İlk işaret MEB'den geldi...

    TALİMAT VERİLMİŞTİ

    Hürriyet, bugün,  Bakanlığın 8 Eylül tarihinde, yeni öğretim yılında okul servislerini ilgilendiren bir genelge yayınladığını duyurmuştu. Bakan İsmet Yılmaz adına Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu imzasıyla yayınlanan genelgenin 4. maddesinde, “2017/2018 eğitim-öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması” istendi.

    Bundan dolayı, “Taşımalı sistem ve özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi” talimatı verildi. Tüm valiliklere gönderilen genelgede her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi istendi.

    Okula giriş ve servis saatlerinin valilikler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Genelgede akşam çıkış saatiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

    Etiketler: Okul saatleri , ders saatleri , Milli Eğitim Bakanı , İsmet Yılmaz , son dakika
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