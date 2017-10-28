Bakan’dan inşaata sürpriz ziyaret

Bakan Sarıeroğlu, Ankara’da bir inşaatta çalışan işçilere sürpriz bir ziyaret yaptı. Sarıeroğlu makam aracıyla geçerken gördüğü inşaatın önünde aracını durdurdu ve işçileri ziyaret etti. İnşatta çalışan işçilerin çalışma koşullarını inceleyen Bakan Sarıeroğlu, emniyet kemeri takmadan vinçle yükseğe çıkan işçileri uyardı.



Sarıeroğlu, “Baret takmakla bu iş olmuyor, kemerin takılması lazım. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Allah korusun sonra hep birlikte üzülüyoruz. Gördüm geri döndüm. İş sağlığı güvenliği en önemli konumuz. İşveren de yapacak, çalışan kurallara uyacak” dedi. Bakan Sarıeroğlu’nun uyarısının ardından işçiler kemerini taktı