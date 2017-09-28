Bakan'dan Habur açıklaması: "Açık da tutulabilir kapana da bilir"



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı ile ilgili, "Esasında baktığımızda önceki günlere nazaran bir miktar giriş ve çıkışlarda düşme olduğunu görüyoruz. Daha önce de bu konuyla ilgili düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Şu anda açık, gelişmeleri bekliyoruz. Gelişmeler neticesinde açık da tutulabilir kapana da bilir" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı ile ilgili, "Esasında baktığımızda önceki günlere nazaran bir miktar giriş ve çıkışlarda düşme olduğunu görüyoruz. Daha önce de bu konuyla ilgili düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Şu anda açık, gelişmeleri bekliyoruz. Gelişmeler neticesinde açık da tutulabilir kapana da bilir" açıklamasında bulundu.