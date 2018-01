Bakan'dan flaş ucuz et açıklaması!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018'de toplam 1 milyon 350 bin ton et tüketimi olacağını söyledi. Fakıbaba ucuz et satışıyla ilgili de "Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018'de 1 milyon 350 bin ton et tüketimi olacağını söyledi. Fakıbaba, "Anlaşmalar bittikten sonra 2018'de belki de iç piyasadan satın alacağız. Fiyatlar çok farklı olmadığı takdirde dışarıdan alma taraftarı değilim, yerliden de alırım. Bu yaz yayla yasağını da sonlandıracağız. Destekler konusunda çalışmalarımız son safhaya geldi, yarın başbakanımıza sunacağız. Destekler özellikle mazot ve yemde olacak. Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu. Zaman vermek istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecektir, inanarak söylüyorum ihraç eden ülkelerden birisi haline geleceğiz" dedi.