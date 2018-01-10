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Bakan Tüfenkci'den flaş Çiftlik Bank açıklaması

İSTANBUL DHA
10.01.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank ile ilgili, "Sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor" dedi.

Bakan Tüfenkci, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlığın inceleme başlattığı Çiftlik Bank ile ilgili soruya yanıt veren Bakan Bülent Tüfenkci, “Özellikle son zamanlarda somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üzerinden, sanal âlemde yüksek kâr vaatleri sunarak; kimi oyun pazarladığını ifade ederek kimi sanal paralar pazarladığını ifade ederek kimileri sanal çiftlikler kurduklarını ve bazı yerlerde gerçek çiftlikler kurduklarını ifade ederek reel anlamda piyasalarla örtüşmeyen kâr vaatleri sunarak, insanları aldattıkları ve belli bir sistem ile bir anlamda saadet zinciri kurdukları görülüyor.

Bunlar kimi zaman telefon satışı şeklinde, oyun satışları şeklinde oluyor, sanal bir mal ticareti şeklinde oluyor. Ama baktığımız zaman tamamı tüketiciyi, vatandaşı aldatıcı anlamda bir ticaret teşkil ettiklerini, sonuç itibarıyla dolandırıcılığa kadar giden bir sistemi kurguladıklarını görüyoruz" diye konuştu.

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'VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUM'

Çiftlik Bank ile ilgili incelemenin sürdüğünü belirten Tüfenkci, “Bununla ilgili en son Çiftlik Bank'ın 'bank' kelimesinden dolayı biz 3 ay reklamlarını durdurma cezası vermiştik. Çünkü Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan 'bank' kelimesini kullanmak için izin alınması gerekiyor. Böyle bir izin almadan faaliyete geçtikleri için reklamlarını durdurduk. Ama esas faaliyetleriyle ilgili incelemeleri de son aşamaya getirdik.

Burada gerçekten bir ticaret var mı, yok mu? Arkadaşlarımız bunu etraflıca inceliyor. Sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor. Ama bunun somut raporlarla sabitlenmesi lazım. İnşallah kısa zamanda müfettişlerimiz raporlarını sonlandırır, bunu da sizlerle paylaşırız. Ama ben bir kez daha vatandaşlarımızı uyarıyorum. Özellikle internet üzerinden, sanal âlemde somut bir ticarette mal alım satımına dayanmayan, piyasanın çok üzerinde kar getirdiğini ifade eden sanal ticarette konusunda çok dikkatli olmalarını ve bu tür yaklaşımlara dikkatlice bakmalarını aksi takdir de büyük anlamda zarar göreceklerini geçmişteki tecrübelerde bize gösteriyor" dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE DE YAKIN BİR ÇALIŞMA SERGİLİYORUZ'

Bakan Tüfenkci ayrıca, “E-ticaret yapan sitelere kayıt zorunluluğu getirilmesi bir anlamda bizimde denetimlerimizi ve gözlemlerimizi de artıracak. Bununla ilgili hem Maliye Bakanlığı hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yakın çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı'yla da dolandırıcılık anlamında da yakın bir çalışma sergiliyoruz" diye konuştu.

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Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı
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