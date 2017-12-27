Bakan'dan deprem yorumu: İstanbul’da korktuğumuz şey...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısında konuştu. Bakan Özhaseki, deprem konusuna vurgu yaptı. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu belirten Özhaseki, İstanbul için belli aralıklarla olan depremlerden özellikle adalar segmentindeki gelişmelerden korktuklarını söyledi.

İZMİR DEPREMİ

Bakan Özhaseki, “Deprem ülkesiyiz. Söylerken bile insan çekinerek söylüyor. Bunları söylemek zorundayız. Bu ülkenin topraklarının yüzde 66’sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde. Nüfusumuzun da yüzde 71’i birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yaşıyor. Türkiye’de her gün depremler oluyor. Dün yine İzmir’de 4.8 şiddetindeydi. Daha küçük depremler de olduğu için kayıtlara geçiyor bizi etkilemiyor” dedi.

"BU ÇABA ÖNCE BİZE DÜŞÜYOR"

Yüz yıl içerisinde Türkiye’de 6 ve üzeri şiddette yaşanan deprem sayısının 56 olduğunu belirten Özhaseki,”100 yıl içinde bu ülkede 6 ve üzeri şiddette yaşanan deprem sayısı 56’dır. İstanbul’da özellikle bizi korkutan şey; belli aralıklarla olan depremler. Özellikle adalar segmenti dediğimiz segmentteki gelişmeler” şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak deprem konusunda tedbir alacaklarını dile getiren Özhaseki,”Hocaların büyük çoğunluğunun söylediği şu; 2030’a kadar büyük bir deprem bizi bekliyor diyorlar. ‘Şiddeti 7’den asla az olmayacak bunu bilin’ diyorlar. Tedbir almak lazım değil mi? Bir çaba içerisinde olmamız gerekmiyor mu? Bu çaba önce bize düşüyor tabi ki bakanlık olarak” dedi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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