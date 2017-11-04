Bakan'dan çok sert OHAL açıklaması

Bakan Soylu Trabzon'da yaptığı konuşmada az önce Besler Dereler Bölgesi'nde 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisinin kendisine verildiğini ifade ederek, “Biraz önce yine Bestler Dereler'de 4 teröristi daha bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Nasıl bir mücadele yaptığımızı, hangi tedbirleri aldığımızı ve bu mücadelenin sonunda ne olacağını bilen bir anlayışla strateji ortaya koyuyoruz. Bilmenizi istiyorum ki bundan sonraki hedeflerimiz açık ne nettir. Dünyada hangi ülke olursa olsun ve ne şekilde olursa olsun çıkarabilecekleri hiçbir ses bizim umurumuzda değildir. Yaklaşık bir yıldır bin 650 sığınaklarını tarumar ettik. Şimdi sonbahar operasyonlarına başlıyoruz. Bilesiniz ki onlara kış üslenmesi yaptırmamak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız” dedi.

'DEMEK Kİ O İŞ O KADAR KOLAY DEĞİLMİŞ'

Bakan Soylu Türkiye’nin 40 yılda 7 bin 500'ü asker, polis ve kamu görevlisi, 6 bin civarında da sivil şehit verdiğini hatırlatarak, “Bütün dünyanın tanıdığı İspanya’da yıllarda faaliyet göstermiş olan ETA terör örgütünün sebep olduğu can kayıplarının toplamı 2016 verilerine göre 827’dir. İngiltere’deki İRA örgütünün oluşturduğu kayıp rakam sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’nin ise terör nedeniyle yaşadığı can kayıpları 40 yıldan beri bu mücadeleyi gerçekleştiren Türkiye’nin 7 bin 500 kişisinin asker, polis ve kamu görevlisi şehidimiz, 6 bin civarında ise sivil şehit olduğu değerlendirilmektedir. Bu sadece PKK kısmı. Aşırı sol örgütleriyle de mücadelemiz var. FETÖ, DEAŞ ve PKK’nin diğer uzantıları olan PYD, KCK gibi versiyonları var. Bu rakamlar ortada iken hala birilerinin PKK terör örgütü müdür ? değil midir? diye kafasının karışık olması inandırıcı ve asla samimi değildir. Bize kızıyorlar diyorlar ki bu belediyelere niye el koydunuz. Niye kayyum atadınız. Bakın Avrupa topraklarında böyle bir şey var mı ? İspanya’da Katalan’da olanları hepimiz biliyorsunuz? Sanki bize bunu söyleyenlerin gözüne batırarak bile hem kayyum atadılar hem de Bakanlarını teker teker tutukluyorlar. Demek ki iş o kadar kolay değilmiş?” diye konuştu.

TÜSİAD BAŞKANI'NA ELEŞTİRİ

Bakan Soylu konuşmasının son bölümünde OHAL’ın kaldırılması gerektiğini belirten Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkan Erol Bilecik'i eleştirerek, “Bir cümle de olağanüstü hal ile ilgili söylemek istiyorum. Geçen gün TÜSİAD Başkanı olağanüstü halin kalkması gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin önemli Sivil Toplum Örgütlerinden birisinin başkanı bir sorun bize bakalım? Türkiye niye OHAL’de ve bu OHAL kime. Soruyormusun? Ama birilerinin üfürmesiyle beraber Türkiye’nin OHAL şartlarını ortadan kaldırılmasını istiyorsun. Tam FETÖ ile mücadele ettiğimizin ortasında. Peki OHAL’de Türkiye ne durumda” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu’nun otel açılışının ardından Trabzon Beyediyesi eski binasında Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt bölge valilerinin katılımı ile birlikte güvenlik toplantısı gerçekleştirirken, toplantı sabına kapalı olarak gerçekleşti.

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