Bakan'dan çarpıcı sözler: Onlar etek giymiş terörist

TBMM Genel Kurulu’nda hükümet adına söz alan Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik bütün iddiaların yalan ve manipüle edilmiş belli algı oluşturmaya yönelik haberler olduğunu belirtti.

TSK'nin sivillerin zarar görmemesi için gösterdiği hassasiyetin takdire şayan olduğunu vurgulayan Canikli, hiçbir ülkenin ordusunun bu kadar titiz bir operasyon gerçekleştirmediğini ifade etti.



Koalisyon güçlerinin Suriye'de bugüne kadar yaptığı operasyonlarda, 911 sivilin öldüğüne ilişkin açıklama bulunduğunu anımsatan Canikli, aslında sayının daha fazla olduğunu bildirdi.

Sivil kayıplar olmaması için çok titiz davranıldığını, masum insanların zarar görmemesi için her türlü önlemin alındığını vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Sivil kaybı şu olabilir; etek giyen teröristler var. Bu doğru gerçekten. Burada da aynısını yapıyorlar. Yani sivil olarak etek giyen teröristleri kastediyorlar çok büyük bir ihtimalle. Bir zayiat varsa onlar sivil gibi görünen, görünmek isteyen ama etek giymiş teröristlerdir. Karıştırmamak lazım. Onlar sivil değil, onlar terörist. Özellikle sivil kıyafeti içine girerek uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, hepsi bu. Orada esas katliamı yapan, zorla insanları, çocukları sözde askere almaya çalışan ve karşı çıktıklarında katleden, terör örgütü. Konuşulması gerekiyorsa, eleştirilmesi gerekiyorsa bunun eleştirilmesi gerekiyor. Katliam varsa katliam bu. Terör örgütü bütün halkı, oradaki on binlerce insanı canlı kalkan yapıyor. "

Canikli, çocuklarının terörist örgütün içerisine alınmasına karşı çıkan insanların, meskun mahallerden çıkmasına izin verilmediğini kaydetti.