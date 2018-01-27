Bakan'dan Booking ile ilgili önemli açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada Booking’in kapatılması sonrası son durum hakkında konuştu.

'BOOKİNG'E KISITLAMA OLMAMASI LAZIM'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ‘Booking’deki son durum nedir?’ sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Öncelikle şunu söyleyeyim Booking’in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye’den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli.”

PARLAK BİR YIL BEKLENİYOR

Türkiye’nin turizm sektörünü de değerlendiren Kurtulmuş ” Türkiye’yi bu yıl parlak bir yıl bekliyor. 2015-2016 yılları arasında dibe vurulmuş durumdan kurtulduk. Almanya’daki turistler tarafından büyük ilgi var. Turizmde Avrupa pazarını kazandık. İlerleyen zamanda kongre turizmde ilk 5 de oluruz. Dünya standartlarının üstündeyiz. Ayrıca alternatif turizm sınıflarına yöneliyoruz.” dedi.

2017 YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ

Uçaklara yakıt desteğini 12 aya çıkardıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ” Türkiye’deki otel kalitemiz yüksek. Devlet ve özel sektör işbirliği içinde… Uçaklara yakıt desteğimizi 12 aya yayacağız. Ayrıca kurvaziyer turizmine destek vereceğiz. 2017 yüzümüzü güldürdü. 2017 yılında 32.4 milyon turist sayısına ulaştık 26 milyar dolarda turizm geliri var. Bu sayıyı 38 milyona çıkaracağız ve gelirimizi de 30 milyar dolara çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.