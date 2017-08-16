MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Bakan Yılmaz'dan ÖSYM hatası açıklaması: Soruşturmalar başlatıldı

    Bakan Yılmaz'dan ÖSYM hatası açıklaması: Soruşturmalar başlatıldı

    Esra ÜLKAR
    16 Ağustos 2017 - 11:59Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 12:25

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim editörleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, ÖSYM’nin yerleştirme hatasıyla ilgili de bir açıklama yaparak, “Bu bir hata. Hatanın hiçbir zaman iyisi olmaz. Keşke olmasaydı. ÖSYM özür diledi. Varsa bu hatanın düzeltilmesi lazım. Bununla ilgili soruşturmalar da başlatıldı. Bunun nedenini biz de kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul’da eğitim editörleriyle bir araya geldi. Bakan Yılmaz, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yerleştirme hatasıyla ilgili de soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:
    “Bu bir hata. ÖSYM'nin hatası. Hatanın hiçbir zaman iyisi olmaz. Keşke olmasaydı. ÖSYM özür diledi. Değerler eğitiminin bir parçası özür dilemek. Bir öğrenci ‘Yanlış yaptınız, bu yanlışı düzeltin’ diyor. Varsa bu hatanın düzeltilmesi lazım. Yapılan şey bir hatadır. Bundan sonra olmayacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili soruşturmalar da başlatıldı. Bunun nedenini biz de kamuoyuna açıklayacağız. Kimin kusuru varsa soruşturma açılır. Kuruma güven azalıyor. Bundan sonra çok daha dikkatli olmak lazım.”

    ÖSYM'YE SINAVLARI 10.15’TE BAŞLATIN TAVSİYESİNDE BULUNDUK
    ÖSYM'nin bu sene uygulamaya koyduğu ‘09.45 kuralı’yla ilgili de konuşan Bakan Yılmaz, "Öğrencilerin geç kalması toplum vicdanını yaraladı. Sınav başladıktan sonra birileri sınava girilsin istenmiyor. ‘Adaylara 10 dediyseniz, sınavı 10.15'te başlatın’ dedik. Bunu dikkate alacaklarını söylediler. Dikkate alınıp alınmadığını göreceğiz" dedi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: ismet yılmaz , ÖSYM , Soruşturma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri