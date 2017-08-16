Bakan Yılmaz'dan ÖSYM hatası açıklaması: Soruşturmalar başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul’da eğitim editörleriyle bir araya geldi. Bakan Yılmaz, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yerleştirme hatasıyla ilgili de soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu bir hata. ÖSYM'nin hatası. Hatanın hiçbir zaman iyisi olmaz. Keşke olmasaydı. ÖSYM özür diledi. Değerler eğitiminin bir parçası özür dilemek. Bir öğrenci ‘Yanlış yaptınız, bu yanlışı düzeltin’ diyor. Varsa bu hatanın düzeltilmesi lazım. Yapılan şey bir hatadır. Bundan sonra olmayacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili soruşturmalar da başlatıldı. Bunun nedenini biz de kamuoyuna açıklayacağız. Kimin kusuru varsa soruşturma açılır. Kuruma güven azalıyor. Bundan sonra çok daha dikkatli olmak lazım.”

ÖSYM'YE SINAVLARI 10.15’TE BAŞLATIN TAVSİYESİNDE BULUNDUK

ÖSYM'nin bu sene uygulamaya koyduğu ‘09.45 kuralı’yla ilgili de konuşan Bakan Yılmaz, "Öğrencilerin geç kalması toplum vicdanını yaraladı. Sınav başladıktan sonra birileri sınava girilsin istenmiyor. ‘Adaylara 10 dediyseniz, sınavı 10.15'te başlatın’ dedik. Bunu dikkate alacaklarını söylediler. Dikkate alınıp alınmadığını göreceğiz" dedi.

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