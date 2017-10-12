Bakan Yılmaz’dan okul servisi açıklaması: Güvenlik arttırılıyor

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valisinin katılımıyla Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi’nde düzenlenen "Valiler Buluşması"nda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlık olarak “güvenli okul” projesi yürüttüklerini anlattı. Bakan Yılmaz, İçişleri Bakanlığı’nca 762 okulun birinci derece riskli okul olarak belirlendiğini ve bu çerçevede ASELSAN ile protokol imzaladıklarını belirterek, “Bu protokolle okulların hepsini biometrik kameralı görüntüleme sistemine geçireceğiz. Biz 48 milyon TL ödeneği bu yıl yaptık. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ilave katkı istediğinde bu rakamı arttıracağız. Yine okullarda güvenlik tedbirleri amacıyla 150 rehberlik öğretmenine hizmet içi eğitim verdik. Danışmanlık tedbiri kapsamında 580 formatör ve 15 bin uygulayıcı yetiştirdik” diye konuştu.

8 BİN 500 KURSİYERE EĞİTİM VERİLDİ

Bakan Yılmaz, okul servis sürücüleri eğitimi ve okul taşıtları rehber personel eğitimi kurs programlarını başlattıklarını dile getirerek şunları söyledi:“8 bin 500 kişi kursiyer eğitimi aldı, 7 bine yakın kişi sertifika aldı. Okul servis araçları bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca okul servisleri dahil her türlü servislerle ilgili düzenleme yetkisi belediyelere bırakıldığından yeni yönetmeliğin İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılması kararlaştırıldı. Yeni taslağa göre servis araçlarının teknik niteliğini Ulaştırma Bakanlığı, güvenlik ve denetim işlerini İçişleri Bakanlığı, araçlarda bulunacak personel eğitim ve servislere ilişkin hizmet satın alma işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca olacak. Şoför ve rehber personele sertifika alma zorunluluğu getirildi. Eğer taşımacılar ve taşıma personeli bazı suçlardan dolayı haklarında kovuşturma başlamışsa, dava neticelenmesini beklenmeden dahi bu faaliyette yer almayacak. Yine engellilerin okul servislerine ulaşmasına yönelik de düzenleme getiriliyor. Güvenlikler arttırılıyor. Üç noktalı emniyet kemeri, güvenlik kamerası, sensörlü koltuklar ve araç takip sistemleri olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde evlatlarımıza daha iyi hizmet sunmak istiyoruz.”

Eğitim yaptırımlarının takibini istediğini ifade eden Yılmaz, “Ben hemen hemen il müdürlerime, il müdür yardımcılarıma söylüyorum ama sizlerden de istirham ediyorum aylık raporlar isteyin. Mutlaka velileri arasınlar, velilere okul ile bir sıkıntınız var mı, servisle, öğretmenle, yöneticilerle ilgili bir sıkıntınız var mı diye sorun. Bu çalışmalar size aktarılsın. Bunun içeride düzeltileceğine inanıyorum. Eğer olmasa da bize iletilirse çok daha iyi bir netice alırız” dedi.