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    Hürriyet >Eğitim>Bakan Yılmaz’dan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Mesajı

    Bakan Yılmaz’dan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Mesajı

    Hürriyet Eğitim
    05.10.2017 - 10:44 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, Türkiye'de ve dünyada mesleğini büyük bir özveriyle yapan, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan tüm öğretmenlerin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlayan Bakan Yılmaz, mesleğini yaparken şehit olmuş tüm öğretmenleri de rahmetle andı.

    İşte Bakan Yılmaz’ın yayımladığı mesajı:
    “Ülkemizde ve dünyada mesleğini büyük bir özveriyle ifa eden, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan tüm öğretmenlerin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlarım.

    Toplumları kalkındıracak, onları hür, müreffeh ve huzurlu kılacak yegâne öge eğitimdir. Milletler bugüne kadar getirdikleri ortak kültürleri, değerleri, milli ve manevi hassasiyetleri; bilgi ve birikimleri yarınlara ancak eğitimle aktarabilir. Eğitimle dünün olanaksızlıkları bugünün olanağı, geçmişin hayalleri mevcudun gerçeği olmuştu.

    Sadece ülkemiz adına değil tüm dünya için son derece önemli olan eğitimin temel unsuru öğretmendir. Öğretmenlerimiz geleceğin inşasında tuğlaları bir bir yerine koyan en büyük gücümüzdür. Yarınlarımızı teslim edeceğimiz evlatlarımız, öğretmenlerimizin gayretleriyle fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetişecek; ülkesini, tarihini, milletini, insanlığı tanıyıp seveceklerdir.

    Milletleri yücelten ve milletlere yön veren şüphesiz öğretmenlerdir. İşte bu yüzden bir ülkenin şekillenmesinde en büyük pay ve paye elbette ki öğretmenlerin olacaktır. Bin bir meşakkatle, yılmadan, yorulmadan yüreğinde taşıdığı ışıkla rehber olan; birlik ve beraberliğin önemini, kardeşlik bilincini ve evrensel değerleri evlatlarımıza öğreten öğretmenlerimiz mesleklerden en muteberini ifa etmektedir.

    Milli Eğitim camiasının neferleri olan öğretmenlerimizle güçlü Türkiye için güçlü nesiller yetiştirecek ve bu nesillerle birliğimizi, dirliğimizi, varlığımızı ilelebet sürdüreceğiz.

    Yurdumuzun her bir köşesinde ve yurtdışında tüm fedakârlığıyla görevini yerine getiren öğretmenlerimizin ve tüm dünya öğretmenlerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, görevi uğrunda şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

    Etiketler: ismet yılmaz , 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü , MEB
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