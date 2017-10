Bakan Yılmaz’dan 29 Ekim mesajı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla ilgili bir mesaj yayımladı. Bakan Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye için bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin 94’üncü yılını idrak ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

GURURLA KUTLUYORUZ

29 Ekim'in, Türk milletinin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu bir gün olduğunu vurgulayan Yılmaz, 1923'ten bugüne kadar milletin, karşılaştığı sorunları birlik ve beraberliğinden ödün vermeden Cumhuriyetin kazanımlarıyla aşmayı başardığını, millet iradesine ters düşen her türlü adımın Türk milleti tarafından bertaraf edildiğini aktardı. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Büyük bir gururla kutladığımız Cumhuriyetimiz 94 yıllık tarihiyle bizlere, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişini ve bu topraklar üzerinde söylenecek sözlerinin bitmediğini göstermiştir. Zira bu topraklar üzerinde söz söyleme hakkı 600 yıl dünyaya hükmetmiş bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimize ve aziz milletimize aittir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi, dünyanın sayılı devletleri arasında görme azminden bir an olsun vazgeçmedik. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak 80 milyon vatandaşımızın her bir ferdi için müşterek ve en kutsal vazifedir."

İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDECEK

29 Ekim 1923'te kurulan ve sürekli ilerleyen Türkiye Cumhuriyetinin istikbal yürüyüşünün sonsuza dek devam edeceğini vurgulayan İsmet Yılmaz, "Cumhuriyetimizin teminatı nesillerimiz ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracak ve milli iradesiyle bu topraklardaki sedasını daima duyuracaktır. Cumhuriyetin 94’üncü yıl dönümü coşkusunu yaşadığımız bu kutlu günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.