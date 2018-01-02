Bakan Yılmaz’a 20 bin atama soruldu

CHP’li İrgil’in sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi illerine ayrılan kontenjan ölçüsünde atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarını belirliyor. Belirlenen bu eğitim kurumları atama döneminde sisteme yansıtılarak atanacak öğretmen adaylarının tercihine sunuluyor. Bu kapsamda henüz bir belirleme yapılmadı” dedi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN SAYISI HER YIL ARTIYOR

Bakanlık ayrıca CHP’li İrgil’in emekliye ayrılan öğretmen verileriyle ilgili sorusunu da yanıtladı. MEB’in verdiği rakamlara göre; 2017’nin temmuz ayında emekli olan öğretmen sayısı, 2016’nın temmuz ayında emekli olan öğretmen sayısına oranla yüzde 17’lik bir artış göstererek 11 bin 408’e yükseldi.

Öte yandan bilimsel olmadığı yönünde eleştirilen yeni müfredatın açıklanmasını takiben toplamda 12 bin 330 öğretmen emekliye ayrıldı. Son 5 yılda emekli olan öğretmen sayıları da belirlendi; 2013’te 5 bin 381, 2014’te 6 bin 321, 2015’te 9 bin 005, 2016’da 9 bin 943, 2017’de 13 bin 373 öğretmen emekli oldu.