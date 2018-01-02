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    Bakan Yılmaz’a 20 bin atama soruldu

    DHA
    02.01.2018 - 13:05 | Son Güncelleme:

    2018’de 20 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklamasıyla hangi alandan kaç öğretmen atanacağının merak konusu oldu. TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP’li Ceyhun İrgil, bu soruyu MEB’e sordu. MEB’den gelen yanıtta ise, branşlarla ilgili bir belirlemenin henüz yapılmadığı belirtildi.

    CHP’li İrgil’in sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi illerine ayrılan kontenjan ölçüsünde atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarını belirliyor. Belirlenen bu eğitim kurumları atama döneminde sisteme yansıtılarak atanacak öğretmen adaylarının tercihine sunuluyor. Bu kapsamda henüz bir belirleme yapılmadı” dedi.

    EMEKLİ ÖĞRETMEN SAYISI HER YIL ARTIYOR
    Bakanlık ayrıca CHP’li İrgil’in emekliye ayrılan öğretmen verileriyle ilgili sorusunu da yanıtladı. MEB’in verdiği rakamlara göre; 2017’nin temmuz ayında emekli olan öğretmen sayısı, 2016’nın temmuz ayında emekli olan öğretmen sayısına oranla yüzde 17’lik bir artış göstererek 11 bin 408’e yükseldi.

    Öte yandan bilimsel olmadığı yönünde eleştirilen yeni müfredatın açıklanmasını takiben toplamda 12 bin 330 öğretmen emekliye ayrıldı. Son 5 yılda emekli olan öğretmen sayıları da belirlendi; 2013’te 5 bin 381, 2014’te 6 bin 321, 2015’te 9 bin 005, 2016’da 9 bin 943, 2017’de 13 bin 373 öğretmen emekli oldu.

    Etiketler: Ceyhun İrgil
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