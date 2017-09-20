Bakan Yılmaz: “Ucu açık soru dönemine geçilmeli”

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) 2017-2018 eğitim öğretim akademik yılı açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimin yeni amacının her kademedeki öğrenciye beceriler katmak olduğunu söyledi. “Sınav öğrencinin ne bilmediğini değil, neyi bildiğini ölçebilmeli” diyen Yılmaz, Türkiye’nin yazılı sınavda ucu açık sorular dönemine geçmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Yılmaz yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ÜNİVERSİTELER BİLGİ ÜRETEN FABRİKALAR

“Tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye sahip olmak olmazsa olmaz unsur. Üniversiteler bilgi üreten fabrikalar. Üniversiteleri kaliteli olmayan toplumların muasır medeniyetler üstüne çıkması mümkün değil. Bizim dönemimizde üniversiteler yatay büyüdü. Bundan sonra yatay büyümekten ziyade dikey büyümeyi sağlamalıyız. (Üniversite sınavlarının kaldırılacağı yönündeki iddialarla ilgili) Çalışılıyor, bir netice alındığında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

BU YIL İLK DEFA SOSYAL ETKİNLİKLERİ KAYIT ALTINA ALIYORUZ

Bu yıl ilk defa sosyal etkinlikleri kayıt altına alıyoruz. Çocuk hangi sosyal, kültürel etkinliğe katılmış, hangi projeyi yapmış. Bunlar ileride okula yerleştirmelerde önemli olsun. OKS’den SBS’ye geçtik. SBS’den TEOG’a geçtik, hep daha iyiyi yakalamak için. Böyle olmasaydı biz bu başarıyı sağlayamazdık. Topluma en fazla katma değeri eğitim sağlıyor. Her kademedeki öğrenciye beceriler katmak yeni amacımız. Evlatlarımız daha hızlı düşünecek. Analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olacak.

ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİ TESPİT EDİLİP YÖNLENDİRME YAPILMALI

Mevcut sistemde öğrenci sadece testle ölçülmekte. Bunun dışında eğitimin unsurları ölçülmemekte. Sınavın çoktan seçmeli test oluşu, kısa sürede çok soru çözdürmeyi gerektirmesi tüm eğitim sisteminin buna göre yapılanmasına yol açtı. Bu durum ileride kendini tek kelimeyle ifade edebilen, sosyal etkinliklere katılmayan bir öğrenci profili ortaya çıkmasına yol açacak. 8’inci sınıfta girilecek bir sınav için 5, 6, 7’nci sınıfta sınava hazırlık yapılıyor. Bu dönem gençlerin fiziksel, psikolojik ve sosyolojisi açısından da önemli. Öğrencilerimizin becerilerinin öne çıkmasını istiyoruz. Sınav öğrencinin ne bilmediğini değil, neyi bildiğini ölçebilmeli. Bundan dolayı da yazılı sınavda ucu açık sorular dönemine Türkiye geçmeli. Buna göre de öğrencilerimizin yetenekleri tespit edilip daha iyi bir yönlendirme yapılmalı. Her değişiklik daha iyiye görütüyor. Ölçme değerlendirmede konusunda Türkiye’de en uzman kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı.”

İZU Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren ise yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimiz en az iki yabancı dili öğrenerek mezun olacaklar” dedi. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut konuşmasında “Akademik yılının ülkemiz ve tüm dünya için güzellikler getirmesini dilerim” sözlerine yer verdi. Törende Başbakan Binali Yıldırım’ın gönderdiği mesaj da okundu.