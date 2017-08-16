Bakan Yılmaz: ÖSYM'ye sınavları 10.15’te başlatın tavsiyesinde bulunduk

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ÖSYM'nin bu sene uygulamaya koyduğu ve çok tartışılan ‘09.45 kuralı’yla ilgili kuruma öneride bulunduklarını anlattı. Bu konunun toplum vicdanını yaraladığını belirten Bakan Yılmaz, "Öğrencilerin geç kalması toplum vicdanını yaraladı. Sınav başladıktan sonra biri sınava girsin istenmiyor. ‘Adaylara 10 dediyseniz, sınavı 10.15'te başlatın’ dedik. Bunu dikkate alacaklarını söylediler. Dikkate alınıp alınmadığını göreceğiz" dedi.

AĞLAYAN ÖĞRENCİLER OLMUŞTU

ÖSYM’nin bu yıl başlattığı 09.45 kuralı nedeniyle sınava koşturan, kapı önlerinde sinir krizleri geçiren, ağlayan aday görüntüleri basına yansımıştı. Birkaç dakika farkla sınav binasına giremeyen öğrenciler, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurmuş ancak bir sonuç alamamışlardı.