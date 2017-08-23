Bakan Yılmaz Nuriye ile buluştu

Meslek liselerinin önündeki katsayı engelinin kaldırılması ve meslek liselerine yönelik yapılan köklü reformların gerçekleştirilmesiyle birlikte meslek liselerine duyulan ilginin artması sonucu bu okullarda öğrenim gören öğrenciler büyük başarılara imza atmaya başladı. Bu kapsamda; Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre ülke genelinde dereceye girerek 1001’inci sırada yer alan Kütahya Devlet Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Nuriye Kalkmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu başarısından ötürü Nuriye Kalkmaz’ı makamında kabul ederek tebrik etti. Başarılarının devamını dileyen Bakan Yılmaz, Nuriye Kalkmaz’a Millî Şair Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eseri başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdi. Nuriye Kalkmaz da, kendilerini kabul ettikleri için Bakan Yılmaz’a teşekkür etti.

Kabulde, Nuriye Kalkmaz’a Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ile Kütahya Devlet Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri de iştirak etti.