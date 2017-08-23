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    Bakan Yılmaz Nuriye ile buluştu

    Hürriyet Eğitim
    23 Ağustos 2017 - 15:29Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 15:32

    Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz (MEB) LYS sonuçlarına göre Türkiye genelinde dereceye girerek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Kütahya Devlet Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Nuriye Kalkmaz’ı makamında biraraya geldi.

    Meslek liselerinin önündeki katsayı engelinin kaldırılması ve meslek liselerine yönelik yapılan köklü reformların gerçekleştirilmesiyle birlikte meslek liselerine duyulan ilginin artması sonucu bu okullarda öğrenim gören öğrenciler büyük başarılara imza atmaya başladı. Bu kapsamda; Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre ülke genelinde dereceye girerek 1001’inci sırada yer alan Kütahya Devlet Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Nuriye Kalkmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

    Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu başarısından ötürü Nuriye Kalkmaz’ı makamında kabul ederek tebrik etti. Başarılarının devamını dileyen Bakan Yılmaz, Nuriye Kalkmaz’a Millî Şair Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eseri başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdi. Nuriye Kalkmaz da, kendilerini kabul ettikleri için Bakan Yılmaz’a teşekkür etti.

    Kabulde, Nuriye Kalkmaz’a Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ile Kütahya Devlet Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri de iştirak etti.

     

     

     

     

     

    Etiketler: LYS , İsmet Yılmaz , Nuriye Kalkmaz
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