Bakan Yılmaz: Milli gelirin yüzde 6.2’si eğitime

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in de katıldığı, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hukuk Fakültesi binasının açılışı, Güzel Sanatlar ve Eczacılık Fakültesi binalarının da temel atma töreninde konuştu. Yılmaz, Türkiye'nin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi için nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağına gerek duyduğunu söyledi. Uluslararası rekabetçi yükseköğretim sistemine de sahip olunması gerektiğini belirten Yılmaz, "Tam bağımsızlık için mutlaka nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Yeter mi? Yetmez. Bir de o nitelikli bilgiyi nitelikli ürüne dönüştürecek bilim adamlarına sahip olmak lazım. Eğer nitelik bilginiz yoksa tam bağımsız değilsiniz. O halde bağımsızlığın unsuru nitelikli bilgiye sahip olmak, nitelikli bilim adamına sahip olmak" diye konuştu.

YÜKSEKÖĞRETİMDE OKULLAŞMADA AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ

Bakan Yılmaz, üniversitelere kendi dönemlerinde büyük önem verdiklerini dile getirerek, yükseköğretime erişim ve okullaşma oranında hedefe ulaşıldığını vurguladı.Geçen akademik yıl yükseköğretimde brüt okullaşma oranının yüzde 103.73, net yüzde 42.43 olduğunu anlatan Yılmaz, bu oranın 2002-2003 eğitim yılında brüt yüzde 27, net ise yüzde 14.65 olduğunu hatırlattı. Yılmaz, üniversitedeki okullaşma oranıyla Avrupa'da birinci olduklarını vurgulayarak, "Avrupa'da bizden daha fazla bu yükseköğretimde okullaşma oranına erişen başka bir ülke yok. Yükseköğretimde erkeklerde okullaşma oranı yüzde 40, kızlarımız da ise yüzde 44. Kızların yükseköğretimde okullaşma oranı erkeklerden daha fazladır. Bugün itibarıyla Milli Savunma Üniversitesi ile Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesiyle 187 yükseköğretim kurumumuz var, 76 kurumdan geldiğimizi düşünürsek büyük mesafe aldık" dedi.

Yükseköğretimde öğrenci sayısının 7 milyon 700 binin üzerinde olduğunu belirten Yılmaz, 2002'de bu rakamın 1 milyon 600 bin olduğunu söyledi.

ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI 157 BİNDEN FAZLA

Bakan Yılmaz, öğretim elemanı sayısının 157 binin üzerine çıktığını anlatarak şöyle devam etti:

“Yükseköğretim sistemimizde son 10 yılda yaşanan büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması nitelik ve kalite bakımından büyümedir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından çeşitli kurullar kuruldu, çeşitli programlar yapıldı. Üniversitelerdeki misyon farklılıkları odaklı ihtisaslaşma, yükseköğretimdeki gelişmede ikinci adım olacak. İhtisaslaşmayla anladığımız şey, her alanda çalışırken bir alanda öne çıkılması. Üniversitelerimizin geçmişte olduğu birinin diğerini taklit etmesini, birinin diğerinin bir benzerini yapmasını değil her birisinin farklı alanlarda ihtisaslaşmasını istiyoruz. YÖK koordinasyonunda Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Çalışması başlatıldı. Bir sonraki aşaması araştırma üniversiteleri. Doktora sonrası araştırmacı istihdamı ve öğretim üyesi kadrosunda 6 yıl çalışan kişilere alanlarıyla ilgili Ar-Ge yapmak üzere bir yıl süreyle ücretsiz izin verilebilmesi düzenlemesini yaptık. OSB'lerde açılan meslek yüksek okullarındaki öğrencilere de destek uygulamasını başlattık. Üniversitelerin en değerli unsuru akademisyenleridir. Onları görünür hale getirebilmek, bu değeri ortaya koyabilmek bilimsel yayınlarıyla ve bilimsel üretimleriyle mümkün. Türkiye her alanda eğitime büyük önem verdi ve eğitim en önemli öncelik oldu.

Bugün milli gelirimizin yüzde 6,2'sini eğitime ayırıyoruz. Bu Avrupa'da en yüksek miktarda milli gelirden pay ayıran ülkeyiz. Dün Avrupa ülkelerinden daha az eğitime kaynak ayırırken bugün Avrupa ülkelerinden çok daha fazla eğitime kaynak ayırıyoruz. İstiyoruz ki bizim aldığımız eğitimden çok daha iyi, çok daha kaliteli, çok fırsat eşitliği temeline dayanan bir eğitimi evlatlarımıza verelim. Bu alanda büyük mesafe kaydettik."