Bakan Yılmaz: Gençler sınavdan sınava koşarken kendilerini unutuyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Gençlerin Gözünden Eğitimde Kademeler Arası Geçiş Çalıştayı”nın açılış konuşmasını yaptı. Bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını belirten Yılmaz, bu payın AK Parti hükümeti döneminde arttığını dile getirdi. “Kaliteli eğitimi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için kaliteli insanlara, nitelikli bilim adamlarına, bilgiye sahip olmak lazım. Eğer nitelikli bilgiye sahip değilseniz, tam bağımsız olamazsınız. Bilgiden ürün elde edecek, bilim adamınız da yoksa o ülke tam bağımsızdır diyemezsiniz” değerlendirmesini yapan Yılmaz, kaliteli eğitim için eğitimin her aşamasının daha iyi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

FATİH PPROJESİ DEVAM EDECEK

Bakan Yılmaz, kaliteli eğitim vermek için öğretmene yatırım yaptıklarını belirterek, geçen yıl 50 bin, bu yıl ise 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirdiklerini ve 1 milyonun üzerinde öğretmenin görev yaptığını ifade etti. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ise 2002’de 28 olduğunu, şimdi ise 17’ye düştüğünü belirten Yılmaz, OECD ülkelerinin hemen hemen yakalandığını ifade etti. Kaliteli eğitim vermek için öğrenciyi teknolojiyle buluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesini (FATİH) sürdüreceklerini, gelecek dönemde öğretmen ve öğrencilere liselerden başlamak üzere tablet bilgisayar dağıtacaklarını belirtti.

Eğitim için çok çalıştıklarını ve yapılacak çok şey olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bizim iddiamız şu: Biz bizden öncekilerin eğitime verdiği önemden çok daha fazla eğitime önem verdik. Çok daha iyisini yaptık” diye konuştu.

12-16 YAŞ ARASI GENÇLER SINAV İÇİN UĞRAŞIYOR

Eğitimde fırsat eşitliğini sağladıklarını belirten Bakın İsmet Yılmaz, Türkiye’nin pek çok şehrinden her öğrencinin istediği liseye gidebildiğini ve aynı başarıyı yakalayabildiğini söyledi. Eğitimin her kademesinde öğrenciyi bir üst kademeye hazırlamak yerine, öğrenciye beceriler katmanın, daha iyi düşünebilen, amaç-sentez yapabilen öğrenci yetiştirmenin çağdaş eğitimin amacı olduğunu dile getiren Yılmaz, “İlkokulu ortaokula hazırlık olarak değil, ortaokulu liseye hazırlık olarak değil, liseyi üniversiteye hazırlık olarak değil. E ne yapılması lazım? İlkokulda belli bilgi, belge ve beceriyi ve değeri kazandırmak lazım. Ortaokulda belli bilgi, beceri ve değeri kazandırmak lazım. Çağdaş eğitimin amacı budur” dedi. Yılmaz, şöyle konuştu: “Bu sistemde öğrenci sadece test ile ölçülüyor, diğer unsurlarla ölçülmüyor. Sınavın çoktan seçmeli test olması, kısa sürede çok soru çözmeyi gerektirmesi, tüm eğitim sisteminin buna göre yapılanmasına yol açtı. Bu durum ileride tek kelimeyle kendisini ifade edebilen, sosyal etkinliklere katılmayan bir öğrenci profilinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bunda haksız mıyız, değil miyiz, herkes kendi çevresinde baksın.”

Öğrencilerin 8’inci sınıfta gireceği sınav için 6’ncı sınıfta çalışmaya başladığını anlatan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, en iyi beceri kazanma dönemi olan 12-16 yaş gençlerin, sınav için uğraştıklarını ifade etti. “Öğrencilerin sınava hazırlandıkları dönem, gençlerin fiziksel, psikolojik açıdan da gelişme dönemidir. Sınav stresi altında soru çözmek dışında bir şey yapmadan yaşamaya meyilli olan gençler, ne spor yapıyor ne kitap okuyor ne de kültürel ve sosyal diğer etkinliklere katılıyor” diyen Yılmaz, öğrencilerin spor yapmadıklarına ve sosyal etkinliklere katılmadıklarında obeziteyle karşılaştıklarına ve aile içi iletişimlerinin zarar gördüğüne dikkati çekti.

SINAV, ÖĞRENCİNİN NEYİ BİLDİĞİNİ ÖLÇMELİ

Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençler TEOG, LYS, YGS, KPSS gibi sınavların birinden bir diğerine koşarken, birey olarak kendilerini unutuyorlar. Önümüzdeki dönemde öğrencilerin projelerinin, başarılarının ve becerilerinin öne çıkmasını istiyoruz. Okullarımızın aldığı patentlerle, verdiği projelerle çağın gerektirdiği becerileri öğrencilere kazandırıp kazandırmadığı hususunda öne çıkmasını istiyoruz. Sınav, öğrencilerin neyi bilmediğini değil, neyi bildiğini ölçmelidir. Ona göre yetenekleri tespit edip, daha iyi yönlendirme yapılmalıdır diyoruz.”

Çalıştayda, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerine hazırlanan sisteme ilişkin görüşlerin yer alacağı rapor hazırlanacak.