Bakan Yılmaz: 58 bin derslik ihtiyacımız var

Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin çağın gerekliliklerine uygun olarak değiştiğini ve geliştiğini dile getirdi.

Ülkelerin gücünün iyi eğitime sahip ve nitelikli insan gücünden geldiğini belirten Yılmaz, "Ülkemizi zengin, güçlü ve mutlu insanların yurdu yapmak istiyoruz. Bunun da ancak başarılı ve kaliteli eğitimle yapılabileceğine inanıyoruz. Kaliteli eğitim herkes için. Burada da fırsat eşitliği devreye giriyor. Fırsat eşitliğini sağlarsak, çağdaş uygarlık seviyesini yakalarız" diye konuştu.

Türkiye'nin eğitim konusunda önemli mesafeler katettiğine işaret eden Yılmaz, bu sene 17 milyon 702 bin 938 öğrenciye, 65 bin 153 okulda, bir milyon 62 bin 281 öğretmenle hizmet verdiklerini söyledi.

Yılmaz, kaliteli eğitim için önce yüksek bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine göre eğitime daha çok kaynak ayırdığını belirtti.

İsmet Yılmaz, "Eğitime 1980'lerde, 1990'larda Avrupa Birliği'nden daha az kaynak ayrıcaksınız, sonra da 'Eğitimde niçin Almanya'nın önünde değiliz' diyeceksiniz. Böyle birşey beklemek makul mudur, insani midir, gerçekçi midir?" dedi.

Bakan Yılmaz, "Bizden önceki dönemde 58 tane fen lisesi var. 12 bin öğrenciye ancak eğitim veriliyordu. Bizim döneme gelince de 'Nitelikli eğitimden uzaklaşıldı' gibi bir suçlama getiriliyor. Fen lisesi sayısını kaça çıkarmışız, 302'ye" diye konuştu.

Fen liselerinde kaliteli eğitim verildiğine inandığını dile getiren Yılmaz, Türkiye'de son yıllarda açılan fen lisesi, anadolu lisesi ve güzel sanatlar liselerinin sayılarıyla ilgili bilgi verdi.

"8 BİNE YAKIN DERSLİK TAMAMLANDI"

Derslik başına düşen öğrenci sayısını 36'den 23'e düşürdüklerini belirten Yılmaz, "İddiamız şu; çok şey yaptık ama her şeyi yaptık demiyoruz. Geçmiş dönemde eğitime verilen önemden çok daha fazla eğitime önem verdik. Geçmiş dönemde yakalanmış başarılardan kat kat daha fazlasını yakaladık" dedi.

Ankara'da 8 bine yakın dersliğin yapımını tamamlayacaklarını kaydeden Yılmaz, "Başbakan Binali Yıldırım, ikili eğitimin kaldırılması talimatını verdiğinde 70 bin dersliğe ihtiyacımız vardı. O dönemden bu döneme kadar kendimiz ve özel sektörle beraber okullar yaptık. Şu anda 58 bin derslik ihtiyacımız kaldı. İstanbul ve Ankara'daki derslik ihtiyacını çözdüğümüzde ikili eğitime son vermiş olacağız" diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmen sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve Türkiye'deki okul sayılarıyla ilgili sayısal verileri paylaşan Yılmaz, her kurumun ve herkesin eğitim için çalışması gerektiğini söyledi.