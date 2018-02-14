Bakan Yardımcısı Erdem: MEB bütçesi 150 milyar lirayı aşıyor

Orhan Erdem, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) katkılarıyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda üçüncüsü düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışında, eğitimin yaşayan, dinamik ve sürekli gelişmeye açık bir süreç olduğunu söyledi. Erdem, üniversitelerin de eğitimin en dinamik safhası ve dünyaya katma değer sağlayacak eğitim kurumları olduğunu anlattı.

Üniversiteler sayesinde bilimsel araştırmanın önünün açıldığını söyleyen Erdem, "Günümüzde hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşayan üniversitelerimiz, ulusal sınırlarını aşan bir rekabet ortamında büyümeye ve gelişmeye çalışıyor. Bu süreci iyi anlamak ve yönetmek için üniversiteye artan bir dikkatle yeniden bakmak, yükseköğretim camiasından ve camia dışından gelen değerlendirmeleri dikkatle okumak, hatta üniversitelerimizi yeniden keşfetmeye çalışmak gerekiyor" dedi.

Erdem, Türkiye'nin, Avrupa'da eğitime en fazla kaynak ayıran ülke konumunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz bütçemizden aslan payını eğitime ayırıyor. 2002'de Türkiye'de milli güvenliğe ayrılan bütçe en yüksekken, 2002'den sonra en büyük bütçe Milli Eğitim Bakanlığı'na verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2002'de eğitime ayrılan kaynağı 11 milyar lirayken, 2018'de bu kaynak 134 milyar 707 milyon liraya ulaştı. Bu bütçeye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, okulların yapımına katkı veren hayırseverler, il özel idareleri katkısı, projeler, okul aile birliklerinin gelirleri ve birçok katkıyı da ilave ettiğimizde 150 milyar lirayı aşıyor. 2003'ten günümüze kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 milyar lira eğitim yatırımı yapıldı. Bütün bu yatırımlar, fırsat eşitliğine dayalı, kaliteli bir eğitim için yapıldı."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul, okul öncesi, ortaokul ve lisede 18 milyon öğrencisi bulunduğunu, bunun yanı sıra 976 bin Suriyeli öğrenci olduğunu söyleyen Erdem, "Milli Eğitim Bakanlığı, 2002'den bu yana tüm kurumlarıyla çok önemli başarılara imza attı. Bakanlık her yıl Türkiye'den 1.000 öğrenciyi dünyanın farklı üniversitelerine yüksek lisans ve doktora için gönderiyor" dedi.

Erdem, FETÖ'nün dünyadaki eğitim yapılanmasına dikkati çekerek, katılımcılara yönelik, "Türkiye'nin ve dünyanın başına bela olacak bu yapının eğitim kurumlarına ve idarecilerine lütfen itibar etmeyin. Hain bir örgüttür, eğitime hizmet altında nereye hizmet ettiği belli olmayan kurumlar" diye konuştu.

"BEKLENTİLER BOŞA ÇIKTI"

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er de Türkiye'nin, Avrupa yükseköğretim alanında Rusya'dan sonra en çok öğrenciye sahip ülke konumuna yükseldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla yükseköğretim sistemimizde 112'si devlet üniversitesi, 68'i vakıf üniversitesi, 5'i de vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 185 yükseköğretim kurumumuz bulunuyor. Öğrenci sayımız 7 milyon 650 bine ulaştı. Öğretim elemanı sayımız ise 155 bini geçti. Bunların 75 binden fazlası doktoralı öğretim üyeleri, profesör, doçent veya yardımcı doçent düzeyinde. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017-2018 raporuna göre Türkiye, yükseköğretime erişimde 137 ülke arasında ikinci sırada yer aldı."