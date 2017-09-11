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    Hürriyet >Gündem>Bakan ve vekil arasında şenlikte başlayan gerginlik sosyal medyada da sürüyor

    Bakan ve vekil arasında şenlikte başlayan gerginlik sosyal medyada da sürüyor

    Cafer ZENGİN/KAYSERİ (DHA)
    11.09.2017 - 14:37 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 15:03

    ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık arasında Dadaloğlu Şenliklerinde dün başlayan siyasi gerginlik sosyal medya üzerinden de sürdü.

    Kayseri’de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı 26’ncı Ulusal 16’ncı Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri’nde dün CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık hükümeti eleştiren konuşma yapınca gerginlik görüldü. Özhaseki, bunun üzerine "Bunlar burada konuşulmaz terbiyesizlik yapmayın" dedi. İkili protokolde bir süre tartıştı. Tomarza İlçesi’ne bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde yapılan şenlikte başlayan gerginlik taraflar arasında sosyal medya üzerinden karşılıklı paylaşılan video ve açıklamalarla devam etti.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP'yi terör örgütüyle kol kola girmekle suçladığı konuşmasının videosunu sosyal paylaşım sitesi hesabından paylaşırken, "FETÖ ve PKK’nın sözcülüğüne soyunanlar ve bunlarla kol kola girenler bugün sözde adaletten bahsediyor, yalan ve iftira üzerine siyaset yapmaya devam ediyorlar'' diye yazdı.

    Bakan ve vekil arasında şenlikte başlayan gerginlik sosyal medyada da sürüyor

    CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da, Özhaseki gibi şenlikteki konuşmasının videosunu sosyal paylaşım sitesi hesabından paylaşarak, şu ifadeleri yazdı:
    "Kimseye hakaret etmedik, kimseye iftira atmadık; ’Siyasetçi hırsız olmamalı, siyasetçi yalan söylememeli, siyasetçi vatana ihanet etmemeli, teröristlerle pazarlık yapmamalı’ dedik. Birileri çıldırdı. Olsun biz yine hakaret etmeden, iftira atmadan söylüyoruz: Siyasetçi hırsız olmamalı, yalan söylememeli, vatana ihanet etmemeli, teröristlerle pazarlık yapmamalı.''

    Bakan ve vekil arasında şenlikte başlayan gerginlik sosyal medyada da sürüyor

    Bakanla CHPli vekil arasında gerginlik: Terbiyesizlik yapmayınBakan'la CHP'li vekil arasında gerginlik: Terbiyesizlik yapmayın

    Etiketler: Kayseri , Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki , Mehmet Özhaseki , CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık , Çetin Arık
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