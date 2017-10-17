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    Bakan ve hükümet sert tepki göstermişti... İsmail Küçükkaya o iddia için konuştu

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Fox TV'de Çalar Saat programını yapan İsmail Küçükkaya, "Eşinde Bylock çıktı, hemen boşanma davası açtı" dediği Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan canlı yayında özür diledi. Ancak Küçükkaya "eşinde Bylock çıktı" iddiasının arkasında olduğunu söyledi.

    FOX TV'de Çalar Saat programını yapan İsmail Küçükkaya, dün dile getirdiği "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinde Bylock çıktı. Bakan hemen boşanma davası açtı" iddiasıyla ilgili bugün özür diledi. Küçükkaya, bu özürün sadece "boşanma" kısmı için olduğunun da altını çizdi.

    İsmail Küçükkaya, dün sabahki yayında "Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinde Bylock çıktı. Bakan hemen boşanma davası açtı" dedi. Bunun üzerine Bakan Kaya sosyal medya hesabından "Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum'' diye tepki gösterdi.

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bu çok açık bir itibar suikastıdır ve bu çok açık bir ahlaksızdır. (...) Bu FETÖ terör örgütünün ağzıdır. Televizyon kanalı ve bu kanalda sunuculuk yapanlar bilerek veya bilmeyerek bu terör örgütünün propagandasına kendilerini alet etmektedirler" demişti.

    'FATMA BETÜL SAYAN KAYA'DAN ÖZÜR DİLİYORUM'

    İsmail Küçükkaya bugünkü yayında "MİT'in Bylock listesini gördüğünü tekrarladı ve Aile Bakanı Kaya'dan "boşanma davası açtı" iddiası için özür dilerken, "eşinde Bylock çıktı" iddiasının arkasında olduğunu söyledi. "Bir Bylock listesi gördüm. Orada çok önemli işadamları, bazı siyasilerin isimleri ve bir bakanın da eşinden bahsediliyordu. İşin arkasındayım, takibindeyim. Özel hayatlara girmek istemem, bir kadını asla rencide etmek istemem. Orada susmayı tercih ederim" diye konuşan İsmail Küçükkaya, "Olayın bir kısmında değil, öbür kısmında 'boşanma kararı aldı' demiştim canlı yayında. O kısma hiç girmemeliydim. Canlı yayında 3 saat konuşunca böyle şeyler oluyor. Haberin peşindeyimdir her zaman ama hiçbir zaman bir kadını üzmek istemem. Dolayısıyla üzdüysem, olayın özel hayata ilişkin kısmı nedeniyle bakandan, Fatma Betül Sayan Kaya'dan özür diliyorum, olayın bu kısmıyla ilgili. Ama haberimin özü konusunda takipte olduğumu da söylemek isterim" dedi. (İnternethaber)

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