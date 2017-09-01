Bakan uyardı! Kurban alımında 2. günü bekleyin

Fakıbaba, bayramın ilk günü kurban kesmenin şart olmadığına işaret ederek, fiyatları yüksek bulanlara ikinci gün kesim önerisinde bulundu. Fakıbaba, şöyle devam etti: “Kendim Türk Kızılayına 2 kurban için vekalet verdim. Kurbanlık fiyatının çok yüksek olmadığını vatandaşımızın bilmesini istiyorum. Eğer kurbanlık fiyatlarını çok yüksek bulan vatandaşımız varsa bu ibadetlerini ikinci güne bırakmalarını tavsiye ediyorum. Amaç ibadeti yerine getirmek. Birinci veya ikinci gün olmasında fark görmüyorum."

ELDE KALAN ALINACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre besicilerin ellerinde kalan hayvanlarını bakanlık olarak değerinde alacaklarını da bildiren Fakıbaba, kimsenin bayrama endişeyle girmemesi için uğraştıklarını söyledi. Fakıbaba ayrıca, önceki yıllarda kurban kesimi nedeniyle sokaklarda oluşan kötü manzaraların tarihe karıştığına dikkati çekti.