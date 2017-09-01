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Bakan uyardı! Kurban alımında 2. günü bekleyin

Hürriyet Haber
01.09.2017 - 08:18 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 08:18

Kurbanlık hayvanların fiyatlarını değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fiyatların önceki yıllara göre çok yüksek olmadığını düşündüklerini söyledi.

Fakıbaba, bayramın ilk günü kurban kesmenin şart olmadığına işaret ederek, fiyatları yüksek bulanlara ikinci gün kesim önerisinde bulundu. Fakıbaba, şöyle devam etti: “Kendim Türk Kızılayına 2 kurban için vekalet verdim. Kurbanlık fiyatının çok yüksek olmadığını vatandaşımızın bilmesini istiyorum. Eğer kurbanlık fiyatlarını çok yüksek bulan vatandaşımız varsa bu ibadetlerini ikinci güne bırakmalarını tavsiye ediyorum. Amaç ibadeti yerine getirmek. Birinci veya ikinci gün olmasında fark görmüyorum."

ELDE KALAN ALINACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre besicilerin ellerinde kalan hayvanlarını bakanlık olarak değerinde alacaklarını da bildiren Fakıbaba, kimsenin bayrama endişeyle girmemesi için uğraştıklarını söyledi. Fakıbaba ayrıca, önceki yıllarda kurban kesimi nedeniyle sokaklarda oluşan kötü manzaraların tarihe karıştığına dikkati çekti.

Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba , kurban fiyatları , kurbanlık fiyatları
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