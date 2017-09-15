Bakan Tüfenkçi büyüme rakamları ile ilgili konuştu: Şaka yapmıyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti. Anı defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Tüfenkci, Türkiye'nin her alanda büyümesiyle, yoluna devam ettiğini söyledi.



Bakan Tüfenkci, "Baktığımız zaman 2016 ekonomik alanda sıkıntılı bir yıldı malum sebeplerden dolayı ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak aldığımız tedbirler ve teşvikler neticesinde 2017'ye güçlü bir başlangıç yaptık." diye konuştu.



2017'nin ilk çeyreğinde 5,2 ikinci çeyrekte 5,1 gibi Avrupa ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden çok daha güçlü bir şekilde büyüme rakamlarını, performansı ortaya koyduklarını dile getiren Tüfenkci, "Baktığımız zaman bu birçok ülkeyi kıskandırdığı gibi birçok muhalif, ekonomi yazarlarını ve ekonomi uzmanlarını da şaşırttı. Avrupa'yı da esasında şaşırttı, Türkiye'nin şaka yaptığını zannediyorlar. Esasında Türkiye şaka yapmıyor, çok ciddi altyapı, insan kaynakları, girişimci sermayesiyle bütün olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliğiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Bakan Bülent Tüfenkci, bu rakamları yeterli görmediklerini, daha fazla üretme ve üretileni satabilme amacıyla gece gündüz demeden gayret gösterdiklerini, çalıştıklarını dile getirerek, bu çalışmaları yaparken de 80 milyonu bir kardeş bilerek, herkesi birinci sınıf vatandaş görerek yollarına devam ettiklerini vurguladı.



Bakan Tüfenkci konuşmasının devamında yerli otomobil noktasında en güçlü adaylardan birisinin Sakarya olduğunu ifade ederek, "Sakarya'nın buna altyapısı da müsait. Hem insan kaynağı hem limanları hem ham maddeye yakınlığı dolayısıyla bu anlamıyla da ve kentinde güçlü isteğiyle beraber güçlü adaylardan birisi" dedi.







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