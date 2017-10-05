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    Bakan Soylu: Örgüt, Akdeniz ve Ege açıklarına gelip, tatil beldelerine sızmaya çalışıyor

    Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)
    05.10.2017 - 13:46 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’nde, güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmaya ilişkin "Örgütün lider kadrosunun talimatı üzerine örgüt üyeleri, Suriye’nin liman kenti Lazkiye’den Akdeniz ve Ege açıklarına gelip buradan da Muğla, Fethiye, Köyceğiz gibi tatil beldelerine sızmaya çalışıyor" dedi.

    TBMM İçişleri Komisyonu’ndaki çalışmalara katılan İçişleri Bakanı Soylu, Köyceğiz’de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

    Terör örgütünün yeni bir yöntem geliştirdiğini dile getiren Bakan Soylu, "Örgütün lider kadrosunun talimatı üzerine örgüt üyeleri, Suriye’nin liman kenti Lazkiye’den Akdeniz ve Ege açıklarına gelip buradan da Muğla, Fethiye, Köyceğiz gibi tatil beldelerine sızmaya çalışıyor. Terör örgütlerinin bu yeni yolunu tıkayabilmek için tüm güvenlik güçlerimiz çalışıyor. Terör örgütünün önünü tıkadıkça yeni tehditler olarak önümüze çıkmaktadırlar." diye konuştu.

    Etiketler: süleyman soylu , marmaris , pkk
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