Bakan Özlü: ‘Yerli oto’ya ortak oluruz

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şirketleşme süreci devam eden yerli otomobilde en az beş modelle piyasaya girileceğini belirterek, “Her türlü desteği vereceğiz. ‘Devlet ortak olsun’ diye bir model ortaya çıkarsa, devlet ona da var” dedi. Sanayide yerlilik hamleleriyle ilgili bilgi veren Özlü, KOSGEB kredilerinde ise hibe yerine teşvik vereceklerini söyledi. Özlü, sanayinin ara eleman sorununu çözmek için de çalışmalarının sürdüğünü, bu kapsamda teknik kolej sayısını Türkiye genelinde 300’e çıkarmak istediklerini açıkladı.

HALK SEDAN SEVİYOR

Hürriyet Ankara Bürosu’nun konuğu olan Özlü, yerli otomobilde gelinen son süreci anlattı. Şirketleşme çalışmasının devam ettiğini, teknik ve mali analizler yaptıklarını belirten Özlü, şunları söyledi: “Teknik analiz olarak, ‘hangi segmentte araçla Türkiye ve dünya piyasasına girersek pazar bulabiliriz’ sorusuna yanıt arıyoruz. Türk halkı sedan, Avrupa hatchback seviyor. En az dört, beş modelle gireceğiz. İkincisi mali analizler. Şirket, ne kadarlık bir sermayeyle kurulacak? Bu şirkete devlet destekleri ne olacak? Yatırımcıya hemen birer milyar koy diyecek halimiz yok.

Tasarımı noktasında devlet de buna yüzde 20-30 ortak olsun diye bir model çıkarsa devlet ona da var. Diyelim ki ortak olduk, ileriki yıllarda halka arza çıkarız.” Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı şehirle ilgili henüz bir karar verilmediğini belirten Özlü, şöyle devam etti: “Yatırımcıların da bir söz hakkı olacak. Çünkü bu bir siyasi proje değil. Yatırımcı limana yakın mı ister, demiryolunun içinde mi ister, karayolu mu ister onların bir analizle belirlemesi lazım. Rasyonel olmayan hiçbir şey yapmayacağız. Yerli otomobil projesi, ekonominin ve ticaretin kuralları çerçevesinde olacak ama devlet bunu destekleyecek.”

PAZARA GİRMEK ZOR

Yan sanayinin dünyanın en prestijli otomobil firmalarına parça yapıp sattığını ve Türkiye’nin teknik olarak otomobil yapmada problemi olmadığını kaydeden Özlü, “Problem, ticari. Pazara girme, pazarda tutunma ve bunu sürdürülebilir kılmak. Bir otomobili tasarlamak için 1 milyar dolar harcıyorsanız, bunu marka yapmak için en az 5 milyar dolar harcamanız gerekiyor” bilgisini verdi. Sanayide yerlileştirme hamlesi için beş odak sektör belirlediklerini ve teşvik çalışmalarına başladıklarını anlatan Özlü, teşvik verilecek ürünleri Yerlileştirme Yürütme Kurulu’nun onayına sunacaklarını söyledi.

5 odak sektörü yoğunlaşılacak

BAKAN Özlü, “Türkiye, 5 odak sektöre yoğunlaşırsa ve bununla ilgili agresif bir senaryoyu uygulayabilirsek, Türk sanayisini 10 yılda ikiye katlayacağız. Aslında biz yerlileştirmede meseleye sermaye olarak bakmıyoruz. Türkiye’de üretim olarak değerlendiriyoruz. Yabancı sermayeli bir şirket, Türkiye’ye geldi yatırım yaptı, üretti. O zaman yerli üretim. Çünkü Türk Ticaret Kanunu’na göre çalışıyor. İstihdam yaratıyor. İç pazara, ekonomiye katkı sağlıyor.” Teşvik ve desteklerle ilgili de konuşan Özlü, bir firmaya araştırma yaptırdıklarını ve Türkiye’nin teşvik ve destek sisteminde hiçbir eksik olmadığı, aksine fazlası olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Artık hibe yok teşvik var

STRATEJİK Ürün Destek Programı’na ilginin yoğun olduğunu da anlatan Özlü, “2070 puan ve üzerinde alan başvurulardan 2 bin firma belirledik. 500 milyon TL destek vereceğiz, yüzde 30’u hibe, yüzde 70’i geri ödemeli olacak. Bunu da sayın başbakanımızın programı değişmezse, 1 Mart’ta açıklayacağız. KOSGEB’de yeni finans modelleri düşünüyoruz. Ben hibeye karşıyım. Hibe tembelleştiriyor. İnsanlar borç alıyorsa bunu geri ödemeli. Geri ödeyeceğini bilen adam daha dikkatli harcar, daha başarılı olur. O yüzden bundan sonra KOSGEB’de hibe yok. Hibe vermeyelim, destek verelim. Desteği alanlar bunu geri ödesinler. Biz KOSGEB’i daha çok imalat sanayimize destek verecek şekilde yapılandırıyoruz” dedi.



(Soldan sağa) Hürriyet muhabiri Eray Görgülü, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Hürriyet Ankara Temsilci Yardımcısı Uğur Ergan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hürriyet Parlamento Şefi Nuray Babacan, Hürriyet Daily News Temsilcisi Serkan Demirtaş.

Sıradan ürünler yapıp satıyoruz

İMALAT sanayiyi de yüksek teknoloji ürün üretmeye yönelik destekleyeceklerini belirten Özlü, “Sıçrama yapabileceğimiz tek alan, sanayi ve teknoloji alanı. Yüksek katma değerli ürünlerin ihracattaki payında yüzde 4’ler mertebesindeyiz. Biz herkesin üretebildiği, sıradan ürünler yapıp satıyoruz. 10 dolara bir şey alıyoruz dışarıdan, üzerinde bir işlem gerçekleştiriyoruz. Bunu 11 dolara satıyoruz. Kattığımız değer 1 dolar. Amacımız yüzde 4’ler mertebesinde olan yüksek teknoloji ürünlerin payını yüzde 20’ye çıkartmak. Bunun anlamı yükte hafif pahada ağır ürünler üretmek. 100 dolarlık bir ürün ihraç ediyorsunuz ama bunun içindeki ithal girdi 60 dolar” diye konuştu.



Antarktika’da enerji kaynakları

ANTARKTİKA’YA yapılacak 2. bilim seferiyle ilgili de konuşan Özlü, “İlk yıl, 9 bilim adamı göndermiştik. Bu sene 28 bilim adamı gönderiyoruz. Türkiye, Antarktika’da şu an gözlemci ülke statüsünde. Gerekli şartları yerine getirip, danışman ülke statüsüne geçmek istiyoruz. Orada zengin enerji kaynakları var. Tatlı su rezervleri var. Danışman ülke statüsüne geçtiğimizde, onlar üzerinde söz sahibi ülkelerden biri olacağız” dedi.