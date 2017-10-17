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    Bakan 'Müslüman ülkeye domuz eti satalım' diyince Putin...

    Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA)
    17.10.2017 - 20:40 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachov’un, Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu Endonezya’ya "domuz eti ihracatı" önerisi karşısında kendini tutamadı.

    Putin ve diğer bakanların da katıldığı tarımsal kalkınmaya ilişkin bir toplantıda konuşan Tkachov, Almanya’yı örnek göstererek, "Almanya yılda 5.5 milyon ton domuz eti üretiyor ve bunun üç milyon tonunu, Çin, Endonezya, Japonya, Kore ve diğer Asya ülkelerine satıyor; biz neden satamayalım..." dedi.

    Bakan’ın bu sözleri üzerine Putin, "Endonezya bir Müslüman ülke; onlar orada domuz eti yemezler" diye karşılık verdiğinde, Bakan Tkachov, "Pekala, farkı nedir?" diye sorunca, Putin kendini tutamadı ve ellerini yüzüne kapatarak gülmeye başladı.

    Etiketler: Rusya
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