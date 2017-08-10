Bakan Kurtulmuş: Topkapı Sarayı yerli yerinde duruyor, hiçbir şekilde kaymıyor

Bakan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı ve Aya İrini’de incelemelerde bulundu. Kurtulmuş incelemelerinin ardından açıklama yapıp gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Numan Kurtulmuş açıklamasında, ''Çok şükür Cumhuriyet tarihimiz boyunca, Topkapı Sarayı ile ilgili en kapsamlı iyileştirme çalışmalarını, restorasyon çalışmalarını ve ayrıca bir takım sergileme çalışmalarının sürdürüldüğü bir dönemdeyiz. Şu anda 20’ye yakın ayrı proje Topkapı Sarayı bünyesinde devam ediyor. Bu restorasyon ve yenileme çalışmaları yaklaşık 200 milyon liralık bir bütçeye sahip. Bir taraftan sarayın orijinal haliyle her tarafının korunmasını temin etmek için çalışmalar sürdürülüyor, bir taraftan yeni teşhir, sergi alanları oluşturmak için gayretler sarf ediliyor. Topkapı Sarayı’nın depolarında bulunan son derece değerli çok sayıda eşya var, eser var, bu eserlerin maalesef sadece bir kısmını teşhir edebiliyoruz. Bu alanların genişletilmesiyle hem sarayın zenginleştirilmesi hem de müze ve sergi kısmının zenginleştirilmesi için çalışmalar yapılıyor, sarayla ilgili güçlendirme çalışmaları yapılıyor" dedi.

''TOPKAPI SARAYI YERLİ YERİNDE DURUYOR, HİÇBİR ŞEKİLDE KAYMIYOR"

Bakan Kurtulmuş, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Topkapı Sarayı’nda oluşan çatlaklar ve sarayın kaydığına dair iddiaların sorulması üzerine ''Söylentiden ibarettir. Topkapı Sarayı’nda hiçbir şekilde, bir santim dahi kayma yoktur. Bu tamamen spekülasyondur. Gerekli bütün çalışmalar yapılmış, raporlar alınmıştır. Topkapı Sarayı yerli yerinde duruyor, hiçbir şekilde kaymıyor. Bu yanlış tevatürün peşinde gitmemek lazım" dedi.

TURİZM GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI

Kurtulmuş, turizm gelirlerinin artırılması konusunda ne gibi çalışmaların yapılacağının sorulması üzerine, ''Türkiye’nin turizminin geliştirilmesiyle ilgili önümüzdeki dönemde iki ana alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bunlardan birisi pazar çeşitliliğidir yani Türkiye hem kendi hem de bölgesindeki şartlardan kaynaklanan zor bir dönemi, 2015-2016’da yaşadı turizm alanında. Bir taraftan Rusya ile olan kriz diğer taraftan Avrupa ve özellikle Almanya ile olan kriz, bir taraftan Suriye ve Irak ile olan gelişmeler çok açıkçası Türkiye’yi olumsuz etkiledi. Bizim yoğunlaştığımız iki alan var. Birincisi; alan çeşitlemesini, pazar çeşitlemesini yapmamız lazım. Örneğin Türkiye önümüzdeki dönemde Çin, Japonya, Hindistan gibi yeni alternatif pazarlara yönelecek ve buralardan çok sayıda turistin gelmesi için gayret sarf edecektir. İkincisi ise Türkiye’nin ürün çeşitliliği anlamında çok imkanı var. Müzeler, tarihi yerler başlı başına bir değerdir. Sahillerdeki turizm, sağlık turizmi, inanç turizmi, dağ, kış turizmi, yayla turizmi gibi çok çeşitli alanlarda ürün çeşitlendirmesine gideceği. Böylece hem turist sayısında artışın hem de turizm gelirlerinde artışın sağlanması için gayret sarf edeceğiz. Bununla ilgili olarak kültür şurası yapıldı. Önümüzdeki günlerde de inşallah turizmle ilgili bir şura yapacağız. Görev alır almaz ilk yaptığımız çalışmalardan birisi Antalya’da sektörün bütün temsilcileriyle bir araya gelip sorunlarımız masaya yatırmaktı. Meseleleri biliyoruz, nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Gayretle, azimle, kararlılıkla Türkiye turizm alanındaki bu adımlarını atacak. İnşallah 50 milyon turist sayısını, 50 milyar dolar turizm geliri miktarına ulaşacağımız ümit ediyorum" diye yanıtladı.

AYA İRİNİ’NİN RESTORASYONU

Numan Kurtulmuş, Aya İrini’nin restorasyonu konusunda ise ''Çok kapsamlı şekilde çalışmalar yapıldı. Çok detaylı bir şekilde aslına uygun tamiratının, restorasyonun yapılması için düğmeye basıldı. İnşallah Aya İrini de aslına uygun bir şekilde onarılacaktır" şeklinde konuştu.