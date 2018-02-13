Bakan Kaya: Yükseköğrenimde kızların oranı arttı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda konuşan Kaya, programın kadının ve kız çocuklarının bilim ve teknoloji alanındaki kritik rollerine dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Kaya, bilime katkı sunan ve bu yönde emek harcayanların her birini ayrı ayrı tebrik etti ve bu başarılarla gurur duyduğunu söyledi.

Kaya, Türkiye'nin küresel ekonomik rekabette daha da güçlü olması ve en büyük ilk 10 ekonomi arasına girebilmesi için ‘bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik’ alanlarında yetişmiş insan potansiyelinin artırılması gerektiğini anlattı.

Son 16 yılda uygulanan birçok farklı politikayla kız çocuklarının okullaşma oranı ve eğitime devamlılığında büyük başarı yakaladıklarını belirten Kaya, "Bugün yükseköğrenimdeki eğitim göstergelerinde de çarpıcı iyileşme görüyoruz. Yüksek öğrenimdeki kız çocuklarımızın oranı 2002'de yüzde 13'tü. 2016-2017 öğretim yılında bu oran yüzde 44,4'e yükseldi ama bunu da artırmak için hedeflerimiz var. Yüksek lisansta bu oran yüzde 40, doktorada da yüzde 41 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Bakan Kaya, istatistiklere bakıldığında bilişim ve iletişim teknolojileri alanında lisans eğitimi gören kız çocukları oranının yüzde 29'larda, mühendislik alanlarında eğitim görenlerin oranının ise yüzde 28'lerde olduğunu, bu oranların istenilen seviyede olmadığını ve artması gerektiğini vurguladı.

"Bilim, mühendislik, bilgi ve haberleşme teknolojileri bölümlerinden mezun olan kadınların oranı Türkiye için yüzde 34,9 iken, OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 30. OECD ülke ortalamasının üzerinde olan bu sonuç hepimiz adına oldukça sevindirici" diyen Kaya, ülke çapında kazanılan bilim ödüllerinde de kadınların oranının giderek artığını, 2017 yılı TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri'ni kazanan 15 bilim insanın 6'sının kadın olmasının önemli olduğunu ve bilim kadınlarının artması için desteklerini artıracaklarını söyledi.



"BİLİMDE KIZ ÇOCUKLARIMIZIN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"

Kaya, "Bilimde kadın ve kız çocuklarımızın artmasının her zaman destekçisi olacağımızı da belirtmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde bu başarıların daha da artmasını temenni ediyorum. STEM alanlarında özellikle üniversite düzeyinde kız çocuklarının eğitimlerini teşvik ediyor ve çeşitli projelerle de destekliyoruz" dedi.

"BİLGİ SİZ GENÇLERİ DAHA DA ÖNEMLİ KILACAK"

Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile ve toplumun da güçlü olduğuna işaret eden Kaya, bu alanda bakanlığın önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Kaya, gelecek günlerde tanıtımını yapmayı planladıkları ‘Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ belgesinde, bilgi ve iletişim sektöründe kadının yetiştirilmesine öncelik verdiklerini söyledi. Bakan Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilim ve teknolojide başarılı olabilmek için her alanda var olmak, öncü olmak zorundayız. Bunu, günümüz dünyasında sadece ekonomik rekabet gücümüzü artırmak adına değil, aynı zamanda dünyada büyük tehdit altında bulunan insan varlığı ve insani değerleri korumak adına da yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bilimin sadece teknoloji üretmediğini, aynı zamanda insan davranışlarını ve toplum hayatını da biçimlendirdiğini biliyoruz. Teknolojinin zalimlerin elinde nasıl yok edici bir güce dönüşebildiğine şahitlik ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bu nedenle aynı zamanda kadim medeniyetimizin bizlere yüklediği sorumlulukla insani değerleri korumak adına bilimde ve teknolojide ilerlemek zorundayız. Bilim insanlarımıza büyük rol düşüyor."

Konuşmasında gençlere seslenen Kaya, "Bilgi siz gençleri daha da önemli kılacak ve özgüveninizi artıracak. Sizlerin bu ülkenin ilerlemesine gönül verdiğinizi biliyoruz. Birlikte başaracağınıza inandığınız taktirde yapabileceklerimizin sınırı yok" diye konuştu.

Programa, birçok bilim insanı ve bilimde başarılı kız öğrenciler de katıldı.