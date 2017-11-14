Bakan Johnson ‘gaf’ için özür diledi

İFADELERİNİN, Ratcliffe’i zor durumda bıraktığı yönündeki iddialar üzerine sözlerine açıklık getirilmesi istenen Johnson, İngiliz Meclisi’nin alt kanadı Avam Kamarası’nda konuştu. Johnson, 19 aydır İran’da tutuklu bulunan Ratcliffe’in durumundan dolayı ‘derin endişe duyduğunu’ dile getirerek, “İngiliz hükümetinin, Bayan Nazanin Zaghari Ratcliffe’in İran’a tatile gittiğine dair hiçbir şüphesi yok. Ratcliffe’in İran’ı ziyaretinin tek amacı buydu” dedi.

Gelişmelerle ilgili olarak tutuklunun eşi Richard Ratcliffe ile yarın görüşeceğini belirten Johnson, “(Açıklamam) Benim hatamdı. Daha açık olmam gerekirdi. Nazanin ile ailesinin strese girmesi ile acı çekmesinden dolayı, onları içinde bıraktığım durumdan dolayı özür dilerim. Önceliğimiz, Nazanin’i buraya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak” diye konuştu.

Richard Ratcliffe, bakana gönderdiği açık mektubunda, “Kızımız Gabriella ile İran’da tatilde bulunduğu gerçeğinin tersine, Nazanin’in İran’da gazetecilere eğitim verdiğini söylemekle yaptığınız hata karımın durumunu kötüleştirdi. Sizin adınızla yaratılan bu pisliği çözmenizi istiyorum” dedi.





HÜKÜMET DE ‘TATİLDEYDİ’ DEDİ

Bugün konuyla ilgili İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada da “Hükümetin tutumu gayet açık. (Ratcliffe) Orada tatildeydi. Başka amacı yoktu. Dışişleri Bakanı geçen hafta İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede de bunu yineledi” denildi.

Başbakan Theresa May’in konuya öncelik verdiğinin aktarıldığı açıklamada, May’in, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin dikkatini de konuya çektiği kaydedildi.

Johnson bu ay başında katıldığı Avam Kamarası Dış İlişkiler Komisyonunun oturumunda, Ratcliffe’in Tahran’da gazetecilere eğitim vermek üzere bulunduğunu söylemişti.