Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Bakan görür görmez oraya koştu

    Bakan görür görmez oraya koştu

    AA
    12.09.2017 - 14:18 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 14:18

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Manisa'da bir eczaneyi ziyareti sırasında yandaki pastanede bayılan kadına yardım etti. Bakan, sağlık görevlileri gelene kadar kadının başından ayrılmadı.

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "10,5 liralık fındık fiyatından üreticilerin yüzde 80’i memnun. 10,5 lira fiyat verdik ve alımlara başladık. Daha önceden 13 liradan alım yapmış, elinde stok olan kişiler, bu durumdan rahatsız olabilir. Biz onların da iyi olmalarını isteriz ancak bu neticede bir ticaret." dedi.

    Manisa programı çerçevesinde valiliğe geçen Fakıbaba, Vali Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.

    Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Fakıbaba, üzümle ilgili alım fiyatlarını açıklamadan önce Manisa’da 9 numara çekirdeksiz kuru üzümün kilogram fiyatının 3,5 lira civarında seyrettiğine işaret ederek, 4 liradan üzüm alacaklarını açıklamalarının üreticide memnuniyet yarattığını söyledi. Bu açıklamayla piyasada üretici lehine bir kıpırdanma olacağına inandığını dile getiren Fakıbaba, Bakanlık olarak en önemli görevlerinden birinin piyasayı dengelemek olduğuna dikkati çekti.

    Manisa'da 1-2 gün içinde çekirdeksiz kuru üzüm almaya başlayacaklarını kaydeden Fakıbaba, her kesimden vatandaşın kazanmasını istediklerini, bunun için hükümet olarak tarım ve hayvancılığa destek olmaya, piyasayı düzenleyici adımlar atmaya devam edeceklerini aktardı.
    Fakıbaba, belirledikleri fiyatın üreticiyi memnun edip etmediğiyle ilgili soruya, herkesi memnun etmenin mümkün olmadığını ancak genel itibarıyla üreticinin açıklanan rakamlardan memnuniyet duyduğu yanıtını verdi.

    Bakan Fakıbaba, valilik programının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Bir eczaneyi ziyaret ettiği sırada yan taraftaki pastanede bir kadının fenalaştığının haber verilmesi üzerine Fakıbaba, pastaneye geçerek kadına ilk müdahaleyi yaptı. Baygınlık geçiren kadının rahat nefes alması için önlem alan Bakan Fakıbaba, ambulans ekipleri gelene kadar kadının başında kaldı.

    Etiketler: fakıbaba , manisa , gıda ve tarım , bakan
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri