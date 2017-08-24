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    Bakan ‘fiziksel saldırı’yla tehdit edildi

    AA
    24 Ağustos 2017 - 10:46Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 10:46

    Yunanistan Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu’na ırkçı ve tehditkar ifadeler içeren bir e-posta gönderildiği bildirildi.

    YUNANİSTAN devlet haber ajansı ANA-MPA’nın haberinde, Gavroglu’nun, kendisine gönderilen isimsiz bir e-posta ile ‘okullarda sabah duası ve milli marş törenlerinin kaldırılması halinde fiziksel saldırıya uğramakla’ tehdit edildiği belirtildi.

    Tehdit mesajının ardından Yunan emniyetinin alarma geçtiği kaydedilen haberde, Bakana yönelik olağanüstü koruma önlemleri alındığı aktarıldı.
    Yunan basınındaki bazı haberlerde de İstanbul kökenli bir Rum olan Gavroglu’na gönderilen e-postada ırkçı hakaretler ve tehditler bulunduğu ifade edildi.
    Yunanistan’da bir süre önce, ilk ve orta dereceli okullardaki sabah duaları ve milli marş törenlerinin, okullarda farklı din ve milletlerden öğrencilerin de bulunduğu gerekçesiyle kaldırılması gündeme gelmişti.
    Söz konusu değişiklik tartışmaları ülkedeki bazı aşırı sağcı grupların tepkisini çekmişti.

    Etiketler: Yunanistan , Kostas Gavroglu , Tehdit , eğitim bakanı
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