Bakan Fakıbaba'dan yeni açıklama: Sözümün arkadasındayım

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yaptığı bir toplantıda bazı medya kuruluşları tarafından kullandığı söylemlerinin çarpıtılarak haberleştirildiğini belirtti.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bazı gruplar bakıyorlar hakikaten AK Parti ciddi bir yükselişte, acaba bu yükselişi nasıl engelleriz diye bazı haberleri kendiliğinden üretiyorlar. Bu da beni çok üzüyor. Bir toplantı esnasında samimi söylemlerim oldu. Bu desteklemelerin üretene verilmesi konusunda bazı arkadaşlarımızın istekleri oldu. Ben de az sayıdaki bazı firmaların prim desteklemeleri için sahte faturalar üzerinden devlete zarar verdiğini belirttim. Benden önceki arkadaşların ciddi bir şekilde mücadele ettiğini, benim de aynı kararlılıkla mücadele edeceğimi belirttim. Arkadaşlarımızın mağdur olmayacağını ilettim. Bundan böyle sahte faturayla ilgili devleti zarara uğratanlara yönelik gereğini yapacağımı söyledim. Bu bazı haberlerle çok yanlış yöne çekilmiştir. Sanki 'Benden önceki arkadaşlar. Yolsuzluk yapıyor, AK Parti yolsuzluk yapıyor'. Bu gerçekten üzücü bir olaydır, haberin doğru verilmesi lazım. Bu basın etiğine uygun değildir. Sözlerim tekrar gözden geçirildiğinde böyle sözler söylemediğim anlaşılıyor."

Sahte fatura düzenleyenlere yönelik Bakanlığın kararlı mücadelesini sürdüreceğine dikkati çeken Fakıbaba, "Kastım sahte fatura düzenleyen az sayıdaki firmayla ilgili mücadelemdir. Şunu söyledim, 'Erkekse bu firmalar bir daha sahte fatura düzenlesinler, ben onlarla gerekli mücadeleyi yapacağım' dedim. Yine aynı sözümün de üzerindeyim. Benden önceki bakan arkadaşım da aynı şekilde mücadele etmiştir. Ben de aynı şekilde bu mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğim." dedi.