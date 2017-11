Projenin amacının piyasayı dengelemek olduğunu bildiren Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim burada tek amacımız var, bu et dar gelirli insanlara gitsin. Bizim görevimiz et satmak da değil ama gariban insanın 40-45 liraya et alması vicdanımıza uymuyor, bu bizi rahatsız ediyor. Ben bonfile, pirzola fiyatına karışmıyorum. İsterse gitsin 200 liraya alsın, beni enterese etmiyor. Ben onun üzerinde durmuyorum ama dar gelirli insanların kullandığı kıyma ve kuşbaşı beni enterese ediyor.”