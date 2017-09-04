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Bakan Fakıbaba: Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-
04.09.2017 - 15:02 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 15:02

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, usulsüz fatura ile destekleme primi alıp yolsuzluk yapanları uyarıp,ÿ"Benden önce yolsuzluklar varmış ve usulsüz faturalar ile destekleme alanlar olmuş. Bu geride kaldı, ben bunun takipçisiyim. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım" dedi.

 

Kurban Bayramı’nı memleketi Şanlıurfada geçiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kentteki tarım sorunlarını görüşmek üzere Güneydoğu Anadolu Projesi Tarım Araştırma Eğitim Merkezi’nde (GAPTEM)ÿtoplantı yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ak Parti Milletvekili Mahmut Kaçar, kurum müdürleri, bakanlık müsteşarları ve çiftçilerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba, kentteki tarım sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti. Suruç’taki taban suyu yükselmesiyle ilgili çalışma yapılacağını anlatan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Suruçta yaşanan sorunla ilgili çok şikayet aldım. Burada acil olarak kapalı sisteme geçmemiz gerekiyor. Şanlıurfanın geleceği tarım hayvancılık ve gıdadır. Eğer gerçekten toprağa kaybetmek istemiyorsak, toprağın tuzlanmasını istemiyorsak, erozyonu istemiyorsak, toprağımızın başka ülkelere gitmesini istemiyorsak, kapalı sisteme geçmek zorundayız. Kapalı sistem için projeler yapılmalıdır. Bunun için bakanlığımız yüzde 50 destek veriyor. Suruç örneği benim hakikaten kalbimi yakıyor. Suruç problemini çok acı bir problem olarak görüyorum. Suruçun çok acil bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Devlet katrilyonlar harcadı, maalesef gelen fotoğraflara bakıyorum Suruçta yarım metrede su çıkıyor. Bu bizi çok üzüyor. İnşallah Ankaraya gider gitmez Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bakanımızla bu konuyu görüşeceğim. Burada çok kısa sürede kapalı sisteme geçmemiz lazım yoksa çok ciddi toprakta kayıplar olacağını ben şimdiden görüyorum."

’TARIM ARAZİSİNDE BETONLAŞMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ’

Şanlıurfada son zamanlarda tarım arazilerinde hızla yükselen beton yapılara geçit vermeyeceklerini ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarım arazisinde betonlaşmaya geçit vermeyeceğiz. Burada toprak koruma kurulu kurulmuş ve başkanı da ÿsayın valimizdir. Bundan sonra çok samimi olarak söylüyorum. Belediye başkanlığından beni tanırlar, tarım arazisine bina yapmayın. Boşuna masraf etmeyin. Neye mal olursa olsun yıkılacaktır. Toprak Kurulu ciddi bir şekilde çalışacaktır. Yine bu projelerde kadınlarımıza da ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

’ERKEK OLAN ŞİMDİ YOLSUZLUK YAPSIN’

Konuşmasında üreten insanlara destek vereceklerini altını çizen Fakıbaba, usulsüz ve sahte faturayla destek alanları da uyarıp şöyle konuştu:

"Bizim için üreten adam önemlidir. Tapu sahibi İstanbulda başka bir işle uğraşıyor. Ama ben gübre, mazot primlerini tapu sahibine veriyorum. Halbuki tarlayı işleten farklı bir insan, bundan niye vazgeçildi. Benden önce yolsuzluklar varmış ve usulsüz faturalar ile destekleme alanlar olmuş. Bu geride kaldı, ben bunun takipçisiyim. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım. Fatura yolsuzluğu yapsın, onun cezasının ne olduğunu sayın valim ona gösterecektir. Onun için yolsuzluk yok kardeşim. Biz üreticiye vereceğiz. Eğer yolsuzluk yapan beş, on kuruşa aldanan ve sahte bir firmadan fatura alan insanda suçludur, o sahte faturayı veren şebekede suçludur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız."

 

 

Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba , GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakan , Vali Abdullah Erin
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