Bakan Eroğlu'ndan Las Vegas saldırısı açıklaması

Bakan Eroğlu, Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Dejan Zidan ile Bakanlıktaki makamında bir araya geldi. Slovenya'nın ormancılık açısından çok verimli ve zengin bir ülke olduğunu belirten Eroğlu, iki ülke arasında iş birliği yapabileceklerini söyledi. Zidan ve heyetinin Türkiye'de Arıcılık Konferansı'na katılacağını ifade eden Eroğlu, "Bal üretimine biz de büyük destek veriyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. Bal ormanları kurduk, eylem planını hayata geçirdik. Sayın Bakan ile Türkiye'deki ormancılık ve bal ormanları konusunda istişarede bulunacağız" dedi.

'AMERİKAN HALKINA TAZİYEDE BULUNUYORUM'

Bakan Eroğlu, konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin Las Vegas kentindeki saldırıya ilişkin bir soru üzerine Eroğlu, saldırıyı lanetlediğini söyledi.

Terörün iyisinin ve kötüsünün olmayacağını belirten Eroğlu, "Bütün terör örgütleri mutlaka yok edilmek zorundadır. Terör ateşi sadece bizi yakmaz. Avrupa ve Amerika'daki terör hadiseleri, bütün dünyanın el birliğiyle mücadele etmesi gerektiğini gösteriyor. Terör hadisesini lanetliyor, kınıyorum. Amerikan halkına da taziyede bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

'HERKESE KUCAK AÇTIK'

Türkiye'nin etnik kimliğine bakmadan herkese kucağını açtığını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu: "Şu ana adar 25 milyarlık destek verdik. Ekmeğimizi paylaştık. İşte insanlık budur. Şu anda 3 milyon insana biz bakıyoruz. Onlara kapılarımızı açmasaydık... Bunların içinde her türlü etnik unsur var. İnsan olarak herkesi kucaklıyoruz. İyi ki Türkiye var. Şu anda Türkiye bütün dünyadaki fakir ülkelere yardım ediyor. Bakanlığımız TİKA ile birlikte Afrika'da 1 milyon 800 bin kişiye su götürdü. Binlerce kuyu açtık. Türkiye fakir ülkelere yardım eden tek ülke."

SLOVENYALI BAKANDAN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Dejan Zidan ise Las Vegas'taki saldırıya ilişkin, "Terör modern zamanımızın bir hastalığıdır. Terörle mücadelemizde iş birliği yaparsak başarılı oluruz. Böyle saldırıları engellemek çok önemli tabii ancak en önemli unsurlardan biri iş birliğidir ve saygıdır" dedi.

Görüşmede, iki bakan karşılıklı hediye takdiminde bulundu.